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Кениец первым в истории пробежал марафон менее чем за два часа 

Lenta.ru + ещё 30 14 часов назад
Кениец первым в истории пробежал марафон менее чем за два часа
Фото: Lenta.ru
Кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа. Видео забега доступно на YouTube-канале INEOS 1:59 Challenge.
Кипчоге принял участие в соревнованиях Ineos 1:59 Challenge, проходивших в Вене. Ему удалось преодолеть дистанцию 42 километра 195 метров за один час 59 минут и 40 секунд.
При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась засчитывать результат кенийца, так как он был установлен не на официальных соревнованиях, пишет The New York Times. Кипчоге был единственным участником соревнований и бежал по замкнутой трассе.
Официальный мировой рекорд в марафоне также принадлежит Кипчоге. В сентябре 2018 года на Берлинском марафоне он пробежал за два часа одну минуту и 39 секунд.
Кипчоге — чемпион Олимпийских игр 2016 года в марафоне. Также в его активе олимпийские серебро и бронза на дистанции пять тысяч метров.
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