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«Это было безумие»: Болт подрался у ночного клуба 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
«Это было безумие»: Болт подрался у ночного клуба
Фото: Reuters
Чемпион мира по бегу Усэйн Болт и пятеро его друзей подрались с семью мужчинами из Восточной Европы. Стычка произошла возле ночного клуба в Лондоне, сообщает The Sun.
Издание пишет, что противники начали словесно конфликтовать в клубе. Затем они вышли на улицу и устроили яростную драку, нанося друг другу удары руками и ногами.
«Конфликт выплеснулся на улицу, и началось безумие. В течение полуминуты они избивали друг друга. Усэйн нанес удар, чтобы защитить своего друга. Все произошло так быстро. Как только драка успокаивалась, снова начинались маленькие стычки один на один. Это было очень страшно. Я думал, что это никогда не прекратится», — рассказал очевидец.
Видеозапись показала, что 33-летний Болт не только дрался, но и старался выступить в роли миротворца.
«Это было безумие. Я не могу поверить, что никого серьезно не ранили. Было нанесено множество ударов. Людей бросали на землю и пинали ногами. Но, думаю, что потом они нашли виновника, и Болт прижал его к машине. Это, казалось, разрешило ситуацию», — добавил свидетель потасовки.
В итоге около 3 часов ночи драка затихла. Болт быстро посадил своих друзей в машину и отправил домой, а затем сам уехал в такси.
Усэйн Болт выиграл 8 золотых медалей на Олимпиадах, он 11-кратный чемпион мира. Покинул большой спорт в 2017 году. Болту принадлежат мировые рекорды в беге на сто (9,58) и двести (19,19) метров.
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