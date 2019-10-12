Незасчитанный марафон: Кипчоге выбежал из двух часов

Незасчитанный марафон: как Кипчоге выбежал из двух часов

Олимпийский чемпион из Кении Элиуд Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа. После забега спортсмен сравнил себя с человеком, который впервые высадился на Луне, и заявил, что его рекорд доказывает, что человеческим возможностям нет предела. Однако историческое достижение Кипчоге не будет официально засчитано, поскольку по ходу дистанции тренеры помогали ему запрещенными на соревнованиях способами.

Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге в 34 года совершил то, что многие считали невозможным для человеческого организма и о чем даже не помышляли всего несколько лет назад, — пока этот спортсмен не сосредоточился на марафонских дистанциях.

12 октября Кипчоге стал первым спортсменом в истории, который пробежал марафон (42 километра 195 метров) менее чем за два часа!

Время кенийца составило 1 час 59 минут 40,2 секунды. Этот результат был достигнут им на трассе в Вене, выбранной для забега специально из-за своих характеристик: дорога идет практически без спусков и подъемов (максимальный уклон составляет 2,4 м) и состоит из двух прямых отрезков с небольшими поворотами.

Кроме того, в Вене оказались самые благоприятные климатические условия в том, что касается температуры и чистоты воздуха.

Важно отметить и тот факт, что во время преодоления дистанции Кипчоге активно помогали 42 пейсмейкера — так называют легкоатлетов, которые периодически сменяют друг друга, лидируя перед главным бегуном и задавая ему нужный темп.

Среди пейсмейкеров рекордсмена оказалось немало знаменитых атлетов, которые и сами добились серьезных высот, — например, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро на дистанции 1500 м Мэттью Центровиц из США, серебряный призер Игр-2016 на дистанции 5000 м Пол Челимо (Кения) и братья-легкоатлеты из Норвегии — Якоб, Филип и Хенрик Ингебригтсены

«Эти ребята входят в список лучших бегунов мира, спасибо им огромное. Я очень ценю то, что они согласились выполнить эту работу. Мы добились этого рекорда вместе», — заявил Кипчоге после пересечения финишной линии.

Помимо спортсменов, кенийцу помогала и специальная машина, которая двигалась немного впереди него и показывала лазером на асфальте, где он должен пробегать в данный момент, чтобы придерживаться темпа 2:50 минуты на один километр.

В итоге Кипчоге сумел сохранить необходимую скорость на протяжении почти всей дистанции — его самый низкий темп равнялся 2:52 минуты на километр.

Для того, чтобы точно преодолеть марафон менее чем за два часа, атлету было необходимо 422 раза подряд пробежать 100 метров за 17,08 секунды! То есть средняя скорость должна была составлять 21,1 километра в час.

К восторгу множества болельщиков, которые заполнили все свободное пространство по бокам от трассы, после половины дистанции Кипчоге опережал необходимый темп на десять секунд.

Однако затем он немного сбавил обороты, чтобы сохранить свежесть для финального рывка, как это делают профессиональные бегуны на соревнованиях. И в концовке кенийцу действительно удалось включить все оставшиеся резервы и вновь вернуться в необходимый ритм.

К финишу спортсмен подошел уже с достаточным запасом времени, чтобы спокойно помахать рукой встречающим его фанатам, бодро указать на отдельных личностей — мол, мы сделали это, — и пафосно пересечь черту без тени усталости на лице.

Сразу после финиша к Кипчоге прорвалась его супруга Грейс, которую он заключил в крепкие объятья. Затем рекордсмен схватил флаг родной страны и еще долго просто скакал на месте, празднуя победу вместе со своими пейсмейкерами, которые вежливо финишировали чуть позднее кенийца.

«Этот рекорд доказывает, что никто не ограничен в своих возможностях. Теперь, когда я сделал это, думаю, многие люди повторят это достижение после меня, — предположил Кипчоге на финише. — Как я себя чувствую? Отлично! Когда-то историю сотворил Роджер Баннистер (в 1954 году британец стал первым человеком, пробежавшим милю менее чем за четыре минуты. — «Газета.Ru»). Теперь, спустя 65 лет, очередь дошла до меня.

Думаю, что такие события демонстрируют позитивный смысл, заключающийся в спорте. Я хочу сделать легкую атлетику чистым и интересным видом спорта. Когда мы бежим вместе, мы можем превратить ее в отдельный красивый мир».

После забегу Кипчоге даже сравнил себя с человеком, который впервые высадился на Луне. Что ж, в плане достижений в легкой атлетике он действительно уже улетел в космос.

Правда, к сожалению, этот рекорд не будет официально признан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

Дело в том, что для Кипчоге было создано немало вспомогательных условий, многие из которых запрещены на соревнованиях под эгидой ИААФ. Например, тренеры верхом на велосипедах доставляли ему воду и энергетические гели на протяжении всей дистанции, хотя по общим правилам атлеты должны сами брать все необходимое со специальных столов в пунктах питания.

По этой причине рекордный забег Кипчоге состоялся не под эгидой ИААФ и не будет внесен в официальные записи, хотя, безусловно, попадет в историю.

Тем не менее кениец вряд ли сильно обеспокоен таким поворотом событий.

Во-первых, соглашаясь на такую поддержку со стороны тренеров и пейсмейкеров, он уже заранее понимал, что это противоречит правилам.

А во-вторых, официальный рекорд на марафонской дистанции все равно принадлежит ему — в 2018 году он пробежал трассу в Берлине за 2 часа, 1 минуту и 39 секунд.

Также в активе Кипчоге есть золото марафона на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и множество побед на других известных марафонах — например, в Лондоне, Гамбурге, Роттердаме и Чикаго.