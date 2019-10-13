Как бандит и грабитель стал героем страны

Бандит и грабитель стал героем страны. Когда пробежал самый страшный марафон

10 лет обычный пастух шагал от стены до стены, делая 27 шагов. А потом совершил практически невозможное.

Весь мир восхищается кенийцем Элиудом Кипчоге, который пусть и с помощью запрещённых методов (не допинга!) первым в истории пробежал марафонскую дистанцию быстрее двух часов. Но мир полон и других героев, которые буквально раздвигали пределы возможностей человека. Три года назад румын Тибериу Ушериу прославился, пробежав 566 км по снегу и льду. После финиша он упал на колени и благодарил бога, что не умер. И не сгнил в тюрьме.

Пастух, грабитель, почти убийца

История этого парня, который стал национальным героем в Румынии, достойна художественного фильма. Леонардо ди Каприо , получивший «Оскара» за «Выжившего», вполне мог бы сыграть Тибериу Ушериу. Готовый сценарий уже есть.

Ушериу родился в городке Бистрица-Нэсэуд в конце 1973 года. Коммунистический режим, не особо счастливое детство. Тибериу отличался довольно резким характером, часто дрался, школу не закончил, бросив учебное заведение в последний год обучения. Режим рухнул, диктатор Чаушеску был расстрелян, Румыния на некоторое время оказалась в хаосе.

Парень успел поработать пастухом, потом отдал гражданский долг, год отслужив в армии, а затем уехал к знакомым в Испанию в поисках лучшей жизни. Но ему пришлось искать счастья в охваченной войной Югославии, так как испанские друзья оказались мелкими преступниками. Промышляли кражами, привлекли внимание полиции.

В Югославии Ушериу стал настоящим бандитом, оказавшись в одной из преступных группировок. Начал он с того, что вместе с подельниками угонял дорогие автомобили, потом перепродавал их, а затем переключился на ювелирные магазины. Преступления совершались на территории Австрии, Франции и Германии, а затем группа вновь скрывалась на Балканах. Следующий шаг — ограбление банков и инкассаторских машин.

Во время одного из налётов Тибериу Ушериу выстрелил в полицейского. Страж порядка выжил, а румынским бандитом всерьёз занялся Интерпол . Дважды его ловили, дважды он совершал побег из камер временного содержания, но на третий раз не повезло. Дело дошло до немецкого суда, который впаял румыну 23 года «строгача», десять из которых он должен был провести в Германии, 13 — в Австрии.

Это было в 1999 году.

Заключённый №2800

Тибериу до сих пор должен был сидеть в тюрьме. Но десять лет назад вышел на свободу. Его выпустили досрочно за хорошее поведение. Посодействовал и родной брат, руководитель крупнейшего негосударственного экологического фонда в Румынии.

«Я вычеркнул из своей жизни десять лет. Десять лет своего расцвета, которые я провёл в одиночной камере и был заключенным №2800. И всё, что мне разрешалось, это прогулки по двору, где от стены до стены было 27 шагов. Первые три-четыре года я мечтал только о том, чтобы выбраться на свободу и отомстить парню, который нас сдал. Но белые стены камеры заставляют думать о другом. Если бы тот полицейский не выжил, я наверняка до конца жизни гнил бы в тюрьме… Я вышел на свободу совершенно другим человеком», — вспоминал Ушериу в своей автобиографии, которую назвал «27 шагов».

Ещё в тюрьме он подумал, что стоит попробовать заняться бегом. Хотя бы в качестве хобби. Брат устроил его на работу, и Тибериу решил попробовать. Через три года он уже настолько был уверен в себе, что пробежал сначала марафон, а потом и ультра-марафон в Румынии. Больше 100 км!

Ещё через три года созрело решение принять участие в самом страшном ультра-марафоне в мире — 6633 Arctic Ultra. С 2007 года он ежегодно проводится в Канаде. Участники преодолевают более 500 км по холмам и равнине и пересекают Северный Полярный круг.

Всё своё несут на своих плечах и тащат за собой на санках. И всё это при средней температуре ниже «-30» и шквалистом ветре! Контрольные точки через каждые 120 км, но там лишь место для ночлега и горячая вода. Сумасшедшие? Возможно. Этот марафон — испытание не столько силы, сколько духа. Кто сдаётся, тот жмёт на специальном обязательном устройстве кнопку SOS.

«Ещё десять минут и я бы умер»

Тибериу Ушериу готовился к марту 2016 года шесть месяцев. За три месяца до старта стал истязать свой организм многокилометровыми пробежками на морозе, надевая только спортивные трусы. По 11 минут проводил в ледяной проруби, чтобы кожа привыкла к предстоящим испытаниям. Занимался медитацией, спал на улице.

Но подготовиться к испытанию страшным холодом практически невозможно. Даже если есть разработанная стратегия и ты думаешь, что со всем справишься.

«Я три дня со старта не мог спать из-за выброса адреналина. А потому бежал и шёл. Хотел отдыхать по часу через каждые 10 часов передвижения, но все планы полетели к чёрту, поскольку я не спал. А когда заснул, чуть не умер. Я упал на колени от усталости и отрубился. Но вовремя проснулся. Ещё десять минут, и я мог заснуть навсегда — мне просто повезло.

Температура доходила до -50 °C, у меня были обморожены пальцы на руках и ногах. Боль была невыносимой. Через несколько дней после старта начались галлюцинации. Я даже съел оленье мясо, которое предложили мне местные инуиты, хотя являюсь вегетарианцем. Зачем мне это было нужно? Хотел раздвинуть пределы собственных возможностей. У меня был такой настрой, что я бы продолжил гонку, даже если бы ноги отказали. Стал бы ползти или залез на сани и толкался бы руками», — рассказал Ушериу.

Он добрался до финиша первым и попал в руки врачей. Нужно было спасать обмороженные пальцы. В Румынию бывший гангстер вернулся настоящим героем. В аэропорту его встретили сотни людей, президент страны написал приветственный пост в социальных сетях. А журналисты стали изучать его прошлое, которое было каким-то тёмным пятном.

Чтобы не допустить кривотолков, Тибериу Ушериу решил сам обо всём честно рассказать и написал автобиографию на 200 страниц. Она была выпущена тиражом в 50 000 экземпляров, которые очень быстро разошлись.

В 2017-м и 2018-м он также выиграл 6633 Arctic Ultra, причём с одной из гонок его сняли врачи из-за обморожения, но Ушериу подписал бумагу, что ответственность за свою жизнь берёт на себя и продолжил бег. В его планах — завершить пять самых сложных ультра-марафонов в мире.