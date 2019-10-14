Два российских бегуна дисквалифицированы за допинг

Бегуны из России Роман Малеев и Андрей Лещенко были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, говорится в сообщении ВФЛА.

У 33-летнего Малеева в крови нашли запрещенную субстанцию 4-метилпентала-2-амина (1,3 диметилбутиламина) (стимулятор, класс S6). Он дисквалифицирован на два года со 2 августа текущего года.

У 26-летнего Лещенко нашли в допинг-пробе субстанции 5-метилгексана 2-амина (стимулятор, класс S6). Его двухлетняя дисквалификация действует с 25 июля 2019 года. Бегуны из России Роман Малеев и Андрей Лещенко были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, говорится в сообщении ВФЛА.