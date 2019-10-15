Российская легкоатлетка Мария Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.
Напомним, что на счету 26-летней россиянки три титула чемпионки мира в прыжках в высоту. Последний раз она выиграла на чемпионате мира, который проходил в Дохе, Катар, с 27 сентября по 6 октября.
В этом же году Ласицкене стала победительницей чемпионата Европы в помещении. Он проходил в Глазго, Шотландия. Также на ее счету победа в Бриллиантовой руке.
Всего за профессиональную карьеру легкоатлетка одержала 21 победу в 23 соревнованиях за 2019 год.