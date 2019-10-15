Ласицкене номинирована на звание спортсменки года

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, что на счету 26-летней россиянки три титула чемпионки мира в прыжках в высоту. Последний раз она выиграла на чемпионате мира, который проходил в Дохе, Катар, с 27 сентября по 6 октября.

В этом же году Ласицкене стала победительницей чемпионата Европы в помещении. Он проходил в Глазго, Шотландия. Также на ее счету победа в Бриллиантовой руке.

Всего за профессиональную карьеру легкоатлетка одержала 21 победу в 23 соревнованиях за 2019 год.