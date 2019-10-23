Запрещавший украинцам выступать в РФ министр вошел в ВАДА

Запрещавший украинцам выступать в России министр вошел в ВАДА

"Сегодня комитет министров Совета Европы окончательно утвердил меня членом совета учредителей ВАДА от Европы. Это не только моя личная победа — это победа всего нашего спортивного сообщества. Ведь впервые в истории представитель Украины избран в ВАДА.

Буду бороться на этом месте за права "чистых" спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам. Также я буду выступать за укрепление ответственности за использование допинга и за продление отстранение от мирового спорта России — на государственном уровне она заставляет спортсменов употреблять допинг и подменяет пробы", — написал Жданов в Facebook.

Стоит отметить, что, будучи министром спорта Украины, Жданов запрещал украинским спортсменам выступать в любых соревнованиях на территории России. Со временем этот запрет был заменен отказом в государственном финансировании выступлений в соседней стране.

Ранее стало известно, что боец Минаков пропустит турнир Bellator в США из-за проблем с визой.