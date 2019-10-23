Запрещавший украинцам выступать в РФ министр вошел в ВАДА

Экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов стал членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) от Совета Европы, передает Sport24.
"Сегодня комитет министров Совета Европы окончательно утвердил меня членом совета учредителей ВАДА от Европы. Это не только моя личная победа — это победа всего нашего спортивного сообщества. Ведь впервые в истории представитель Украины избран в ВАДА.
Буду бороться на этом месте за права "чистых" спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам. Также я буду выступать за укрепление ответственности за использование допинга и за продление отстранение от мирового спорта России — на государственном уровне она заставляет спортсменов употреблять допинг и подменяет пробы", — написал Жданов в Facebook.
Стоит отметить, что, будучи министром спорта Украины, Жданов запрещал украинским спортсменам выступать в любых соревнованиях на территории России. Со временем этот запрет был заменен отказом в государственном финансировании выступлений в соседней стране.
Ранее стало известно, что боец Минаков пропустит турнир Bellator в США из-за проблем с визой.