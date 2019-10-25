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«Когда людям х***»: на Исинбаеву обрушились в Сети 

Рамблер + ещё 15 6 часов назад
«Когда людям х***»: на Исинбаеву обрушились в Сети
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева раскритиковала «пустых внутри» блогеров с искусственной внешностью и сама столкнулась с критикой интернет-пользователей. Подписчики ее Instagram назвали спортсменов «пустышками», которые «лезут в политику».
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всем отличного дня и настроения! 🤗😍 ⠀ Будучи на встречах мы, Олимпийский чемпионы, люди добившиеся мирового признания и уважения, часто обсуждаем. Почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы, не так называемые инфлюэнсеры? И почему таковыми являются девушки, большинство из которых «пустые» внутри, имеющие искусственную внешность? И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодёжь? 🤔 ⠀ Вы знаете ответ, дорогие мои подписчики? 🙄 Я лично в замешательстве… ⠀ Жду ваших комментариев 🤗 ⠀ I wish you all a wonderful day and good mood my dear! 🤗😍 ⠀ Being at meetings we, Olympic Champions, people who have achieved world recognition and respect, often discuss. Why are we not opinion leaders, why are we not so-called influencers? And why are these girls, most of whom are "empty" inside, having an artificial appearance? And why do they have a greater impact on young people? 🤔 ⠀ Do you know the answer, my dear subscribers? 🙄 I'm personally confused… ⠀ Waiting for your comments 🤗

Публикация от  Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

Как сообщал «Рамблер», ранее Исинбаева задалась вопросом, почему на молодежь влияют девушки, «большинство из которых „пустые“ внутри, имеющие искусственную внешность».
«Будучи на встречах мы, Олимпийский чемпионы, люди добившиеся мирового признания и уважения, часто обсуждаем. Почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы, не так называемые инфлюэнсеры?» — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
В комментариях к ее посту пользователи начали писать, что спортсмены недостойны быть лидерами мнений.
«Да потому что толку от вас, когда людям херово живется», — писали ей.
«Ага, а вы конечно же интеллектуалы:)» — отметил @maxnavaev.
«Да от таких пустышек пользы иногда больше чем от вас…эта пустышка раз в квартал айфон подарит за то что фото ее лайкают, а вы в думе сидите и не приносите ничего кроме создания проблем своим гражданам», — заявил @ushakovone.
«Потому что вы уже всем доказали, что это вы безпринципные и самовлюбленные пустышки. Что вы все в управление страной лезите? Потом сидите и только руки поднимаете и одобрение высказываете текущей власти. Вы ничего не делаете, только мошенничаете с допинг пробками в угоду руководству страны, вы довели наш спорт до ямы. Вы не заслуживаете нашего уважения», — написала @girinam25.
«Пустышки» они для вас. А для других людей — они идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо не потея. Ваш инфлюенс — «надо вкалывать», а их — «надо кайфовать и делать только то, что хочется». Психологически — это более здоровая позиция. <…> Их счастье в сегодняшнем дне, вкусном капучино, обновке и радости от прогулки с собакой в парке. Некоторые и так в гармонии с собой, без всяких медалей», — отметила @ely_violin_forever.
На ее комментарий ответила сама Исинбаева.
«печаль…» — написала она.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии220 
Теги:
Легкая атлетика , Елена Исинбаева , Госдума
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