«Когда людям х***»: на Исинбаеву обрушились в Сети

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева раскритиковала «пустых внутри» блогеров с искусственной внешностью и сама столкнулась с критикой интернет-пользователей. Подписчики ее Instagram назвали спортсменов «пустышками», которые «лезут в политику».

Как сообщал «Рамблер», ранее Исинбаева задалась вопросом, почему на молодежь влияют девушки, «большинство из которых „пустые“ внутри, имеющие искусственную внешность».

«Будучи на встречах мы, Олимпийский чемпионы, люди добившиеся мирового признания и уважения, часто обсуждаем. Почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы, не так называемые инфлюэнсеры?» — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

В комментариях к ее посту пользователи начали писать, что спортсмены недостойны быть лидерами мнений.

«Да потому что толку от вас, когда людям херово живется», — писали ей.

«Ага, а вы конечно же интеллектуалы:)» — отметил @maxnavaev.

«Да от таких пустышек пользы иногда больше чем от вас…эта пустышка раз в квартал айфон подарит за то что фото ее лайкают, а вы в думе сидите и не приносите ничего кроме создания проблем своим гражданам», — заявил @ushakovone.

«Потому что вы уже всем доказали, что это вы безпринципные и самовлюбленные пустышки. Что вы все в управление страной лезите? Потом сидите и только руки поднимаете и одобрение высказываете текущей власти. Вы ничего не делаете, только мошенничаете с допинг пробками в угоду руководству страны, вы довели наш спорт до ямы. Вы не заслуживаете нашего уважения», — написала @girinam25.

«Пустышки» они для вас. А для других людей — они идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо не потея. Ваш инфлюенс — «надо вкалывать», а их — «надо кайфовать и делать только то, что хочется». Психологически — это более здоровая позиция. <…> Их счастье в сегодняшнем дне, вкусном капучино, обновке и радости от прогулки с собакой в парке. Некоторые и так в гармонии с собой, без всяких медалей», — отметила @ely_violin_forever.

На ее комментарий ответила сама Исинбаева.