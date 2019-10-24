Олимпийская чемпионка поразила фанатов прыжком

Спортсменка выполнила символический бросок мяча, а потом совершила сальто. Фанаты в соцсетях были поражены прыжком спортсменки.

Счет в финальной серии до четырех побед равный — 1-1.

Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Также в ее активе 19 золотых медалей чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что Байлз побила рекорд по количеству наград на чемпионатах мира.