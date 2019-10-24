Олимпийская чемпионка поразила фанатов прыжком 

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз исполнила сальто перед началом матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между "Хьюстон Астрос" и "Вашингтон Нэшионалс". Видеозапись опубликована в Twitter TokyoOlympics.
First pitch with a twist. @Simone_Biles x #WorldSeries pic.twitter.com/mdLWEDvjpt— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 24 октября 2019 г.
Спортсменка выполнила символический бросок мяча, а потом совершила сальто. Фанаты в соцсетях были поражены прыжком спортсменки.
Счет в финальной серии до четырех побед равный — 1-1.
Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Также в ее активе 19 золотых медалей чемпионатов мира.
Ранее сообщалось, что Байлз побила рекорд по количеству наград на чемпионатах мира.