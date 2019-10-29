Ласицкене избавилась от подаренной ФБР машины

«Все эти медали — это все ваша огромная работа и ваши достижения. Я хочу отблагодарить вас», — сказала Ласицкене тренеру, вручая ключи от автомобиля.

За «золото» чемпионата мира в Дохе ФБР также вручила Ласицкене и прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой по пять миллионов рублей. Спортсменки приняли решение разделить премиальные между всеми российскими легкоатлетами, выступавшими на ЧМ.

«Это вознаграждение для нас очень неожиданно, и мы решили, что мы должны разделить награду среди всех российских призёров и участников чемпионата мира в Дохе», — рассказала Ласицкене.

26-летняя Мария Ласицкене завоевала золотую награду на чемпионате мира в Дохе и стала трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом сезоне она также победила на чемпионате Европы в помещении, в Брильянтовой лиге, чемпионате мира и Военных играх. 26 октября Ласицкене получила награду Европейской лeгкоатлетической ассоциации Golden Tracks как лучшая легкоатлетка года в Европе.