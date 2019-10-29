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Ласицкене избавилась от подаренной ФБР машины 

Рамблер + ещё 28 11 часов назад
Ласицкене избавилась от подаренной ФБР машины
Фото: РИА Новости
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене передала автомобиль, подаренный ей Федерацией бокса России (ФБР) за победу на чемпионате мира по легкой атлетике, своему тренеру Геннадию Габриляну. Об этом сообщает РИА "Новости".
«Все эти медали — это все ваша огромная работа и ваши достижения. Я хочу отблагодарить вас», — сказала Ласицкене тренеру, вручая ключи от автомобиля.
За «золото» чемпионата мира в Дохе ФБР также вручила Ласицкене и прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой по пять миллионов рублей. Спортсменки приняли решение разделить премиальные между всеми российскими легкоатлетами, выступавшими на ЧМ.
«Это вознаграждение для нас очень неожиданно, и мы решили, что мы должны разделить награду среди всех российских призёров и участников чемпионата мира в Дохе», — рассказала Ласицкене.
26-летняя Мария Ласицкене завоевала золотую награду на чемпионате мира в Дохе и стала трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом сезоне она также победила на чемпионате Европы в помещении, в Брильянтовой лиге, чемпионате мира и Военных играх. 26 октября Ласицкене получила награду Европейской лeгкоатлетической ассоциации Golden Tracks как лучшая легкоатлетка года в Европе.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии21 
Теги:
Легкая атлетика , Российские спортсменки , Мария Ласицкене , Анжелика Сидорова , Геннадий Габрилян , ФБР
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