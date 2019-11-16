Скончался старейший олимпийский чемпион США

Умер старейший олимпийский чемпион США — легкоатлет-спринтер Харрисон Диллард. Ветеран спорта скончался накануне в клинике Кливленда, куда его госпитализировали по поводу рака желудка. Ему было 96 лет, сообщает портал Cleveland со ссылкой на друга покойного Теда Теодора.

«Это потеря для человечества. Он был примером для всех нас… чемпионом, настоящим чемпионом», — сказал Теодор.

Диллард — четырехкратный олимпийский чемпион. Он был старейшим из олимпийских золотых медалистов США, ветераном Второй мировой войны. Харрисон принимал участие в боях с фашистами в Италии. После войны завоевал 4 золота на Олимпиадах 1948 и 1952 года — на дистанциях в 100, 110 метров и в эстафете 4х400 метров.

В 1974 году Дилларда включили в Зал славы легкой атлетики США.