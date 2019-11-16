Скончался старейший олимпийский чемпион США 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Слуцкая раскритиковала организаторов Гран-при в Москве
Слуцкая раскритиковала организаторов Гран-при в Москве
Фигурное катание
Фанат обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за стих о "Спартаке"
Фанат обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за стих о "Спартаке"
Футбол
Нокаутированный Ковалев высмеял поставивших на него
Нокаутированный Ковалев высмеял поставивших на него
Бокс
Медведев опустился в рейтинге ATP
Медведев опустился в рейтинге ATP
Теннис
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
18:00
Бёрнли Бёрнли
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Скончался старейший олимпийский чемпион США 

Рамблер 16 ноября 2019
Скончался старейший олимпийский чемпион США
Фото: Wikimedia Commons
Умер старейший олимпийский чемпион США — легкоатлет-спринтер Харрисон Диллард. Ветеран спорта скончался накануне в клинике Кливленда, куда его госпитализировали по поводу рака желудка. Ему было 96 лет, сообщает портал Cleveland со ссылкой на друга покойного Теда Теодора.
«Это потеря для человечества. Он был примером для всех нас… чемпионом, настоящим чемпионом», — сказал Теодор.
Диллард — четырехкратный олимпийский чемпион. Он был старейшим из олимпийских золотых медалистов США, ветераном Второй мировой войны. Харрисон принимал участие в боях с фашистами в Италии. После войны завоевал 4 золота на Олимпиадах 1948 и 1952 года — на дистанциях в 100, 110 метров и в эстафете 4х400 метров.
В 1974 году Дилларда включили в Зал славы легкой атлетики США.
Ранее «Рамблер» сообщал, что государство выделит 2,5 млрд рублей на восстановление легкоатлетических площадок в девяти регионах России.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Легкая атлетика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слуцкая раскритиковала организаторов Гран-при в Москве
Слуцкая раскритиковала организаторов Гран-при в Москве
Нокаутированный Ковалев высмеял поставивших на него
Нокаутированный Ковалев высмеял поставивших на него
Медведев опустился в рейтинге ATP
Медведев опустился в рейтинге ATP
Россияне проиграли команде Швейцарии на ЧЕ по керлингу
Россияне проиграли команде Швейцарии на ЧЕ по керлингу
Медведева будет тренироваться в Канаде до конца карьеры
Медведева будет тренироваться в Канаде до конца карьеры
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение