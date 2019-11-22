Руководство российской легкой атлетики обвинили в обмане

Athletics Integrity Unit (Подразделение по обеспечению честности в легкой атлетике) обвинило президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще четырех чиновников в нарушениях антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

По версии Athletics Integrity Unit, спортивные чиновники фальсифицировали документы, чтобы спасти прыгуна в высоту Данила Лысенко от наказания за нарушение антидопинговых правил.

Лысенко пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В Athletics Integrity Unit сочли, что чиновники ВФЛА, решившие доказать невиновность спортсмена в этих пропусках, представили в Спортивный арбитраж сфабрикованные документы.

Шляхтина и других фигурантов дела отстранили от исполнения обязанностей до конца расследования.

Шляхтин возглавил российскую легкую атлетику в начале 2016 года, чтобы восстановить к ней доверие со стороны международного сообщества после допингового скандала.

Как сообщал «Рамблер», конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ранее поддержал продление дисквалификации ВФЛА.

Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они участвуют в турнирах в нейтральном статусе.

ТАСС отмечает, что на фоне дела Лысенко не стоит ожидать восстановления членства ВФЛА. В пятницу, 22 ноября, совет World Athletics, скорее всего, продлит ее отстранение уже в 13-й раз с ноября 2015 года.