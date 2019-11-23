Скверные рекомендации: РУСАДА могут лишить статуса

Комитет WADA дал скверные рекомендации по делу РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может лишиться статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Соответствующую рекомендацию исполкому WADA дал Комитет этой организации по соответствию (CRC WADA).

Заседание исполкома пройдёт 9 декабря 2019 года в Париже. Он обсудит конфиденциальные указания CRC WADA, которые рекомендовано направить в РУСАДА с уведомлением о несоответствии кодексу WADA, серьёзных последствиях этой ситуации, а также о предложениях по условиям восстановления, сообщается на сайте WADA.

CRC WADA дал рекомендации по итогам рассмотрения «отчёта департамента расследования (I&I) и независимых экспертов» по ситуации со статусом РУСАДА, которое состоялось 17 ноября.