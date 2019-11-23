Скверные рекомендации: РУСАДА могут лишить статуса

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может лишиться статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Соответствующую рекомендацию исполкому WADA дал Комитет этой организации по соответствию (CRC WADA).
Заседание исполкома пройдёт 9 декабря 2019 года в Париже. Он обсудит конфиденциальные указания CRC WADA, которые рекомендовано направить в РУСАДА с уведомлением о несоответствии кодексу WADA, серьёзных последствиях этой ситуации, а также о предложениях по условиям восстановления, сообщается на сайте WADA.
CRC WADA дал рекомендации по итогам рассмотрения «отчёта департамента расследования (I&I) и независимых экспертов» по ситуации со статусом РУСАДА, которое состоялось 17 ноября.
Ранее News.ru сообщал, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил: оппоненты российской стороны оказывают давление на Международный олимпийский комитет (МОК) по решению о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Хотя, по его словам, пока сложно прогнозировать, каким будет решение исполкома WADA.