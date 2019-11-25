Российскому спорту предрекли «невероятные санкции»

По словам гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, российский спорт «еще никогда не сталкивался с таким уровнем санкций», какие будут приняты после антидопингового скандала. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщал «Рамблер», Россию заподозрили в манипулировании данными, которые были направлены во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года. В ночь на 23 ноября комитет по соответствию WADA дал рекомендацию лишить статуса Российское антидопинговое агентство. Окончательное решение будет принято 9 декабря.

«Я не хочу быть пророком в таком тяжелом деле, но когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет — нам надо будет разобраться, кто допустил такое. Мы еще никогда не сталкивались с таким объемом и силой решений», — заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в передаче «Доживем до понедельника».

Он также подчеркнул, что «достижения в спорте не являются проекцией достижений страны».