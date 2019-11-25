Песков сделал заявление о деле WADA против России

По словам пресс-секретаря президента России, все необходимые ответы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) предоставлены и стоит дождаться их анализа и конкретных решений. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как сообщал «Рамблер», Россию заподозрили в манипулировании данными, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. В ночь на 23 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить статуса Российское антидопинговое агентство.

Окончательное решение будет принято 9 декабря и российскую сборную могут не допустить к участию в Олимпиаде в Токио.

«Сначала нужно дождаться принятия конкретных решений. Наши спортивные власти находятся в контакте, и имеют в виду и дальше находится в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с ВАДА. Пока никаких решений нет», — заявил Дмитрий Песков.

Он также призвал дождаться «результатов анализов ответов, которые были подготовлены российской стороной».