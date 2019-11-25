Экс-президента ВФЛА Шляхтина обвинили в обмане

По мнению Бутова, Шляхтин, который подал в отставку 23 ноября, обманул всех, когда говорил, что никто из президиума не был замешан в деле легкоатлета Данила Лысенко.

"Об этом на президиуме было сказано дважды. Кто говорил? Президент Шляхтин. Оказалось, что все было не так", — заявил Бутов.

Бутов вышел из президиума 23 ноября из-за несогласия с остальными членами организации.

Ранее бывший член ВФЛА высказался о кошмарной ситуации в федерации.