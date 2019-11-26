Глава USADA призвал ВАДА отстранить Россию от соревнований на четыре года

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал ВАДА поддержать рекомендации комитета по соответствию организации и отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.

«Хорошо, что CRC признал вопиющим поведение России по отношению к чистым спортсменам. Будем надеяться, что исполком ВАДА проявит решительность и поддержит эти печальные, но необходимые рекомендации. Таким образом ВАДА защитит чистых спортсменов и не даст их обмануть», — цитируется Тайгарт в официальном «твиттере» USADA.