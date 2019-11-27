Нет даже нейтрального статуса: Ласицкене не пустили в Глазго

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не сможет выступить на турнире по легкой атлетике в Глазго. Организаторы соревнований аннулировали выданное ранее приглашение трехкратной чемпионке мира ввиду отсутствия у нее нейтрального статуса и отстранения руководства ВФЛА.

Проблемы, с которыми тщетно пытается бороться Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), все больше сказываются на отечественных спортсменах. В том числе и звездных. Так, российская прыгунья в высоту, лучшая легкоатлетка Европы этого года, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене не была допущена до участия в турнире по легкой атлетике, который состоится 15 февраля 2020 года в Глазго. Соревнования пройдут в рамках серии IAAF Cross Country Permit 2019-2020. Причем сама Ласицкене изначально была заявлена в качестве участницы состязаний, однако 27 ноября организаторы мероприятия приняли решение исключить российскую атлетку. Об этом сообщила менеджер 26-летней прыгуньи Ольга Назарова, которая подчеркнула, что сделано это было ввиду отсутствия у Марии нейтрального статуса.

«Накануне мы получили письмо из Глазго, в котором организаторы турнира вычеркнули Марию из числа участниц. Изначально у нас на руках имелось приглашение на соревнования, но теперь оно аннулировано. Организаторы объясняют это тем, что Ласицкене может не получить необходимый для выступления нейтральный статус в соответствующие сроки», — цитирует Назарову ТАСС.

Сама Ласицкене, по словам ее менеджера, отнеслась к этой ситуации «с юмором и оптимизмом», к тому же ей в таком случае не придется заниматься оформлением британской визы. Более того, Назарова отметила, что у спортсменки запланированы еще одни соревнования в январе, и Марии от Международной ассоциации легкоатлетических федераций — она же World Athletics — иных отказов в предоставлении нейтрального статуса не поступало.

«Есть еще один старт подтвержденный, на 31 января, пока отказа не было, я лично его жду. Организаторы обязаны следовать инструкции, которая приходит от World Athletics, они просто не могут ее не выполнить», — цитирует менеджера россиянки «РЕН ТВ».

Решение организаторов турнира в Глазго, впрочем, было принято не только из-за проблем с нейтральным статусом у Ласицкене, но и с временным прекращением деятельности всей ВФЛА. Напомним, 21 ноября Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил от должности теперь уже экс-президента российского ведомства Дмитрия Шляхтина по обвинению в нарушении двух пунктов Всемирного антидопингового кодекса WADA . Чиновнику вменялись фальсификация или ее попытка в любой отрасли допинг-контроля, в том числе и отказ сотрудничать со следствием и воспрепятствование расследованию, а также помощь, вступление в сговор или намеренное участие в нарушении антидопинговых правил.

Данные обвинения касаются конкретного эпизода: допингового скандала с участием российского прыгуна в высоту, серебряного призера мира и чемпиона «Бриллиантовой лиги» — 2018 Данила Лысенко, который в августе прошлого года был временно отстранен от участия в международных соревнованиях из-за пропуска трех допинг-тестов за один год. В мае 2019 Международная ассоциация легкоатлетических федераций обвинила спортсмена в подделке документов. Суть дела заключается в том, что сам Лысенко, объясняя причины, по которым он пропустил допинг-тестирования, заявил, что в этот момент не имел возможности встретиться с допинг-офицерами в том числе и из-за болезни. Однако специалисты нашли в объяснениях Лысенко противоречия, после чего было проведено расследование, показавшее несоответствия в медицинских документах. В частности, справка о болезни атлета была подписана врачом, не фигурирующим ни в одной базе данных, а по адресу больницы, где Данил якобы проходил лечение, нет никакого медицинского учреждения. Шляхтин, комментируя данные противоречия, заявил, что медицинские документы Лысенко руководство ВФЛА не проверяло, а занималось лишь их переводом и отправкой в международное ведомство.

Однако, по данным The Sunday Times, Лысенко, признавшись в фальсификации документов, подчеркнул, что инициатива в проведении махинаций исходила именно от Шляхтина.

Позднее совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА, которая лишена статуса соответствия еще с ноября 2015 года по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. Из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики все российские атлеты не были допущены до участия в Олимпийских играх — 2016, а на остальных международных турнирах они выступают лишь в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна. Причем получить данный статус могут далеко не все российские легкоатлеты: процедура проходит исключительно и индивидуально, а сами спортсмены должны доказать отсутствие какой-либо допинговой истории в своей карьере, проходя множественные проверки у иностранных специалистов.

Из-за проблем, которые с каждым разом все более охватывают ВФЛА, Дмитрий Шляхтин 23 ноября официально подал в отставку с поста главы ведомства. Исполняющим его обязанности назначена глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко, занимавшая должность вице-президента ВФЛА.

«Я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) и в Минспорте», — говорил Шляхтин в комментарии РИА «Новости».

Что касается Марии Ласицкене, то сама спортсменка в последние месяцы неоднократно выражала претензии в адрес уже экс-главы ВФЛА, а после его отстранения выступила с публичным обращением в адрес министра спорта Павла Колобкова и президента ОКР Станислава Позднякова

Помимо споров с Шляхтиным Ласицкене также вступила в полемику и с иностранными чиновниками. Так, на днях глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно назначить максимально суровые меры наказания в отношении всего российского спорта после того, как комитет по соответствию WADA порекомендовал исполкому организации дискредитировать все российские спортивные федерации на четыре года.

«WADA должно действовать жестче и наложить максимально возможные ограничения на участие российских спортсменов в Олимпийских играх. Только такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить поведение и защитить нынешних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, а также будущие поколения спортсменов в России, которые заслуживают большего, чем циничный, слабый ответ на неоднократные призывы мирового сообщества к России навести порядок», — цитирует его пресс-служба USADA.

Само заседание исполкома, который решит судьбу всего российского спорта, состоится уже менее чем через две недели — 9 декабря.

Сам же Трэвис убежден, что в России «нет чистых спортсменов». По его мнению, российские атлеты в большинстве своем так или иначе связаны с допинговыми нарушениями.

«История научила нас: реакция на допинговый скандал с Россией в виде использованного в Рио-де-Жанейро-2016 и Пхенчхана-2018 тайно управляемого процесса допуска спортсменов не сработала. Россия просто уничтожила улики и подделала множество образцов. Из-за этого невозможно подтвердить, существуют ли на самом деле чистые российские спортсмены», — заявил он.

Ласицкене же, увидев данное сообщение, саркастично ответила Трэвису, разместив у себя в Instagram Stories обращение к американскому чиновнику.

«Вы можете поговорить на эту тему с Лэнсом Армстронгом, Джастином Гэтлином, Кристианом Коулманом и другие своими атлетами. Следите за своим языком, пожалуйста»,

Россиянка, очевидно, намекнула на то, что все трое упомянутых американских атлета в своей карьере погрязли в шумных допинговых скандалов. Например, спринтер Гэтлин в 2001 году попался на применения амфетаминов, а через пять лет его допинг-пробы показали повышенное содержание тестостерона, после чего он был дисквалифицирован: изначально на восемь лет. Однако позднее срок отстранения сократили в два раза, и в 2010 году американец вернулся в большой спорт и стал двукратным олимпийским призером и многократным чемпионом мира. Что касается Коулмана, то бегун обвинялся в пропуске трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Из-за этого ему грозила дисквалификация до двух лет с последующими пропусками чемпионата мира — 2019 и Олимпийских игр в Токио. Однако USADA сняло обвинения с Коулмана после того, как тому удалось доказать, что третий допинг-тест он пропустил уже чуть более чем через 12 месяцев. Ну, а допинговая история Лэнса Армстронга и вовсе является едва ли не самой громкой за последние 20 лет.

Впервые велогонщика обвинили в нарушении антидопинговых правил еще в 1999 году, когда его допинг-проба показала положительный результат на наличие кортикостероидов, однако команда американца убедила следователей в том, что Армстронг употреблял препараты посредством крема, разрешенного для использования медиками. Взятые в том же году анализы мочи в 2005 году показали следы эритропоэтина, но и в данном случае спортсмена удалось оправдать. Однако в мае 2011 года государственные антидопинговые структуры взялись за Армстронга всерьез после интервью его бывшего партнера по сборной США Тайлера Хэмилтона , заявившего, что титулованный велогонщик регулярно употреблял эритропоэтин.

«Я видел этот препарат в его холодильнике, и не раз заставал Лэнса за его употреблением», — говорил Хэмилтон.

Через год USADA обвинило Армстронга в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил, тогда как сам велогонщик их отвергал. Американское антидопинговое агентство даже подготовило большой доклад, в котором фигурировали материалы, доказывающие участие Армстронга в допинговых махинациях. В январе 2013 года тот сам признался в употреблении допинга с помощью специально разработанной допинг-программы.

В итоге Армстронг получил пожизненную дисквалификацию, а все его результаты, начиная с 1 августа 1998 года, были аннулированы, а именно: семь побед на «Тур де Франс» подряд и бронза Олимпийских игр — 2000.