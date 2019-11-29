Чемпионка ОИ раскритиковала США за нападки на Россию 

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом из Греции Екатерини Стефаниди раскритиковала американское антидопинговое агентство за нападки на Россию, призвав «навести порядок у себя». Об этом она написала в своем Twitter.
По словам Стефаниди, США стоит вспомнить о своих спортсменах.
«Учитывая истории с мясом, напичканным стероидами, и пропущенными допинг-тестами, стоит признать, что у USADA тоже не самая лучшая репутация», — отметила она.
Спортсменка призвала USADA навести порядок «в своем доме».
«Рамблер» писал, что из-за допингового скандала комитет по соответствию рекомендовал WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях по всем видам спорта на четыре года. Окончательное решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря. В свою очередь глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт усомнился, что в России вообще есть «чистые» спортсмены, и потребовал ввести против российского спорта самые жесткие санкции.