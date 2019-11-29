Чемпионка ОИ раскритиковала США за нападки на Россию

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом из Греции Екатерини Стефаниди раскритиковала американское антидопинговое агентство за нападки на Россию, призвав «навести порядок у себя». Об этом она написала в своем Twitter

По словам Стефаниди, США стоит вспомнить о своих спортсменах.

«Учитывая истории с мясом, напичканным стероидами, и пропущенными допинг-тестами, стоит признать, что у USADA тоже не самая лучшая репутация», — отметила она.

Спортсменка призвала USADA навести порядок «в своем доме».