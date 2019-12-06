«Какая же я предательница?»

Прыгунья в длину Дарья Клишина живет и тренируется в США с 2013 года. В своем виде спорта она лучшая среди россиянок: в ее активе два золота чемпионата Европы в помещении и серебро чемпионата мира. В лицо Клишину узнают давно: она регулярно попадает в список самых сексуальных спортсменок страны. Ее популярность резко выросла в 2016 году, когда она стала единственной отечественной легкоатлеткой, допущенной к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. О разнице между жизнью в России и США, самых распространенных стереотипах о русских, ситуации вокруг отечественного спорта и откровенных фото в Instagram Дарья рассказала в интервью «Ленте.ру».

«Про медведей, которые в России по улицам ходят, иногда слышу»

«Лента.ру»: Вы тренируетесь в США уже больше пяти лет. Как вообще решились на переезд?

Дарья Клишина: Это не было спонтанным решением, мне просто хотелось попробовать что-то новое в тренировках. Сначала я поехала на два месяца, это было осенью. Потренировалась, посмотрела все. Поняла, что нужно остаться. И тогда уже перебралась насовсем.

Как объяснили свое решение тренеру? (Тогда спортсменка сотрудничала с отечественным специалистом Ольгой Шемигон — прим. «Ленты.ру»).

Ну я же не тайно сбежала. Мы спокойно это обсудили. Все взрослые люди и все понимают.

Что было самым сложным после переезда?

Первые два месяца, наверное, были самыми трудными. Больше всего я боялась, что не буду ничего понимать, потому что плохо знала язык. Думала: как буду общаться с тренером? Но желания все бросить и вернуться в Россию не было никогда. Я вообще ожидала худшего, потому что осознавала, что фактически буду одна в чужой стране. Но меня отлично приняли. Тренер Лорен Сигрейв , с которым я работала, очень поддерживал меня. У него был опыт работы со спортсменами, которые даже «привет» не могли по-английски сказать. Я-то хоть что-то увела. В команде у нас было много ребят из разных стран, поэтому никого не удивляло, что я не американка.

Как местные реагируют, когда узнают, что вы русская? Возникали какие-то неловкие ситуации в связи с этим?

Даже не знаю. Это мне обычно бывает неловко, когда я чего-то не могу сказать, в какой-то ситуации не могу правильно выразиться. А они видят, что я из другой страны, и стараются помочь. Все по-доброму, никакого негатива.

С какими стереотипами о России сталкивались?

Помню один случай. Шла как-то на тренировку, опаздывала. Тут какой-то молодой человек меня заметил, хотел познакомиться. Он заговорил, я что-то ответила. А у меня же акцент. Ну он спросил, из какой я страны. Я сказала, что из России. Тогда он спросил, откуда именно. Я не стала уточнять, что из Твери, потому что это слишком долго объяснять. Сказала, что десять лет прожила в Москве. А он на меня так посмотрел удивленно и говорит: «Москва — это же город, а вокруг — пустота!» Будто у нас ничего кроме Москвы нет. Он потом еще попросил мой номер, говорит, встретимся, сходим куда-нибудь. Понятно, что после его слов о России я уже не хотела с ним общаться. С интеллектом у него проблемы, видимо. Что медведи в России по улицам ходят, тоже говорят. Некоторые здесь в это еще верят.

Когда в Россию приезжаете, чего-то не хватает в бытовом плане?

Я не так часто бываю в России, так что мне все нравится, когда приезжаю! Но было время, когда я соблюдала безглютеновую диету, и как раз была дома. Так вот найти подходящие продукты в магазинах было практически невозможно! Это сейчас они стали популярнее. Вообще же в России с продуктами лучше. Я имею в виду сезонные фрукты и овощи. Проще найти свежее.

Пока что в США вы живете, потому что тренируетесь там. Для постоянного места жительства в будущем эту страну рассматриваете?

Рассматриваю. Вполне возможно, что после ухода из спорта останусь здесь.

Как думаете, если бы вы не уехали из России, как сложилась бы ваша карьера?

Главное, что, скорее всего, я не попала бы на Олимпиаду в Рио. Вообще не понимаю, где ребятам, которые тренируются в России, брать мотивацию в сложившейся ситуации. Мне проще, я всего этого не вижу изнутри, только новости читаю иногда и социальные сети просматриваю.

«В России можно тренироваться бесплатно, а в США за все платишь»

Расскажите, как выглядит ваш обычный рабочий день?

Мы тренируемся на разных объектах, время начала занятий тоже разное. В день у меня чаще всего две тренировки. Разница между Россией и США в том, что американцы между тренировками предпочитают делать очень короткий перерыв. Они стремятся максимально освободить вечер, чтобы провести его с семьей. Так вот, время, когда я встаю, зависит от начала тренировки. Например, если у меня в семь утра бассейн, то встаю в шесть. Вечером прихожу домой примерно в пять. Потом стараюсь отдыхать. Хожу на массаж, пилатес. Все направлено на восстановление. В выходные, это вечер субботы и воскресенье, отсыпаюсь. Ну и стараюсь куда-то выбраться, встретиться с друзьями.

В одном из интервью вы говорили, что за рубежом тренироваться дороже. Сколько это стоит в России и сколько — в США?

Конкретные цифры мне назвать сложно. Начнем с того, что в России можно тренироваться бесплатно. Если ты в сборной, то можешь рассчитывать практически на полное государственное обеспечение. Не нужно платить тренеру, не нужно платить за пользование спортивными объектами, за поездки на сборы, помощь врачей и массажистов. По сути, тратишься только в личных целях. Ну или если хочешь к своему врачу пойти, а в сборной тебя что-то не устраивает, это тоже за свой счет. В Америке же ты за все платишь сам. Да и в целом жизнь в США дороже.

Какую часть призовых получает спортсмен?

Могу сказать о себе, про остальных не знаю. В России было так: 10-15 процентов агенту, так же тренеру. Здесь я отдаю агенту 19 процентов, и все. Тренер часть от призовых не получает, ему я плачу отдельно.

Какая сумма вам нужна в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно?

Ну-у-у… (смеется) Около пяти тысяч долларов, наверное.

В нее входит зарплата тренера?

Нет. Это без тренера.

«Не думаю, что фото в купальнике — откровенно. Я ведь не в нижнем белье»

Расскажите о своих татуировках. Сколько их у вас все-таки? Многим в Instagram этот вопрос не дает покоя.

Одна у меня татуировка — та, которую видно на фотографиях в купальнике (смеется). И ей уже 14 лет, не понимаю, почему все только сейчас заметили. Я ее сделала специально в этом месте, потому что так ее не видно на соревнованиях. Это была основная причина, хотя в комментариях много других называют. Особого смысла в ней нет, я просто выбирала нечто женственное. Поэтому набила цветок.

Как оцените свой профиль Instagram? Не считаете некоторые фотографии излишне откровенными?

Не думаю, что фото в купальнике — это так уж откровенно. Я ведь не в нижнем белье. А публикую я эти посты, чтобы как-то разнообразить профиль. Тем более сейчас, когда начались тренировки, у меня не будет возможности выкладывать такие фото. Просто потому, что так фотографируюсь я только на отдыхе. Иногда, конечно, случается, что я выкладываю старые фотографии, но это редко.

Эти фото очень привлекают мужчин, судя по комментариям. Поклонники часто пишут? Какие самые странные сообщения получали?

Конечно, многие пишут. В основном все зовут замуж. Странное… Ну вот из недавнего: какой-то молодой человек, явно не русскоговорящий, написал мне, что, когда читает произведения русской литературы, всегда представляет меня.

Ну это ведь скорее приятно.

Ну да. Вообще, если сопоставить негативные комментарии и позитивные, то их будет примерно 50 на 50. На негатив я не реагирую. Такие сообщения по первой строчке видно, я их даже не открываю. Я и так не всегда просматриваю то, что пишут, но когда появляется время, стараюсь. Просто некоторым кажется, что это не я веду страницу. Поэтому и отвечаю, а люди обычно очень радуются.

Вас часто спрашивают, какие эмоции вы испытывали, когда на вас подписался Криштиану Роналду. Но, может, есть какая-то другая звезда в спорте, чье внимание было бы вам так же приятно? С кем хотелось бы познакомиться?

Да, это постоянный вопрос. У меня никогда не было кумира в спорте, я никогда не мечтала с кем-то познакомиться. Мне вот часто говорили, например: «Смотри, это же Усэйн Болт!» Ну а что Усэйн Болт? Мы каждые две недели на соревнованиях виделись, когда он еще выступал.

«Не верю, что все санкции снимут зараз»

Ваша популярность резко выросла в 2016 году. Но это произошло при неприятных обстоятельствах (Дарья стала единственной российской легкоатлеткой, которую допустили до Олимпиады, — прим. «Ленты.ру»). Не считаете, что дорого заплатили за то, чтобы стать узнаваемой?

Ну да, оттуда все и пошло. Это было тяжелое время. Если честно, я бы не хотела пережить это снова.

У вас появилось много хейтеров тогда. Угрозы какие-нибудь поступали?

Некоторые люди называли меня предательницей. Но какая же я предательница, если я представляю Россию? Когда вся сборная в нейтральном статусе оказалась, никто спортсменов предателями не называл. Я старалась не обращать внимания, но это не очень получалось. Конечно, читала новости. А если кто и угрожал, то только на словах.

Вспомните самый обидный момент в карьере.

Олимпиаду в Рио и могу назвать. Я была отлично готова физически и морально и должна была показать высокий результат. Но те две недели перед Играми так измотали, что я в своей готовности даже ушла в минус (в итоге Дарья заняла девятое место — прим. «Ленты.ру»).

В этом году вы пропустили чемпионат мира из-за травмы. Расскажите, что это была за травма и как дела со здоровьем обстоят сейчас?

У меня старая травма ахилла, но сейчас мы с ней вроде бы справились. В летнем сезоне я получила другое повреждение, верхней поверхности бедра. Но сейчас все в порядке. Не хотелось бы форсировать подготовку, поэтому зимний сезон пропущу. Буду спокойно готовиться к летним стартам.

Нет у вас тревоги за будущую карьеру в связи с той ситуацией, которая складывается вокруг российского спорта?

Ну конечно, есть! Мне вообще кажется, что сейчас мы в самой тяжелой ситуации за все время. С 2015 года, когда все это началось.

Сейчас хуже, чем было перед Рио?

Да, потому что теперь грозятся отстранить вообще всех атлетов, все виды спорта. В нашей стране должна быть лицензированная лаборатория, но вы видите, что с ней происходит. Сейчас ведь у российских спортсменов даже нет возможности подать заявку на нейтральный статус. Да, мне не приходится, как остальным ребятам, делать это каждые полгода. Но я ведь переживаю за них, так что ждем очередного заседания. Конечно, я не верю, что все санкции снимут зараз. Но мы все надеемся, что это наконец закончится.