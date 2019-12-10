Российских легкоатлетов заподозрили в нарушении правил

В применении допинга заподозрили 66 российских легкоатлетов

Такие выводы были сделаны WADA на основе анализа данных московской антидопинговой лаборатории.

При этом ранее Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что в применении допинга подозреваются 41 тяжелоатлет, борец, два тхэквондиста, каноист и двое биатлонистов.

Как сообщал «Рамблер», ранее исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение признать деятельность РУСАДА не соответствующей всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио. По мнению президента России Владимира Путина, это решение противоречит Олимпийской хартии и политизировано.