Российских легкоатлетов заподозрили в нарушении правил

ВАДА заподозрило 66 российских легкоатлетов в нарушении правил

Всемирное антидопинговое агентство на основе анализа данных московской антидопинговой лаборатории пришло к выводу, что 66 российских атлетов якобы могли нарушать антидопинговые правила.

Соответствующую информацию ВАДА передало Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), передает РИА «Новости».

ВАДА ранее уже заподозрило в применении допинга 41 тяжелоатлета, одного борца, двух тхэквондистов, одного каноиста и двух биатлонистов.

В понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.