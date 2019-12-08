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Усманов обратился к WADA 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Усманов обратился к WADA
Фото: РИА Новости
Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал открытое письмо главе Антидопингового агентства (WADA), попросив не дискриминировать спортсменов России. Об этом сообщает ТАСС.
«Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение. Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав», — написал Усманов в письме, направленном руководителю WADA Крейгу Риди.
Усманов отметил, что поддерживает борьбу с допингом и санкции против нарушителей, но заметил, что несправедливо отстранять представителей МОК РФ от участия в Олимпиаде и запрещать атлетам выступать под флагом России.
«…Признается невиновность Олимпийского комитета России, но предлагается отстранить его выборных представителей от участия в крупных международных мероприятиях, что поставит спортсменов России в заведомо невыгодные условия по сравнению со спортсменами других стран… Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена» — подчеркнул глава Международной федерации фехтования.
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить санкции против российского спорта. Среди них четырехлетний запрет выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запрет на проведение международных турниров на территории РФ.
Заседание исполкома WADA, на котором будет принято окончательное решение, состоится завтра, 9 декабря.
Ранее «Рамблер» сообщал, что большинство россиян уверено: статус России на мировой арене намеренно расшатывается с помощью искусственно созданных допинговых скандалов.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 51 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Легкая атлетика , Зимние виды спорта , Алишер Усманов , Крейг Риди , Всемирное антидопинговое агентство
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