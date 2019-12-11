США готовят провокации против россиян на ОИ-2020

Американцы планируют бойкотировать россиян на ОИ-2020

Спортсмены из США задумались над тем, каким образом они смогут выразить протест против участия атлетов из России в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, сообщает Daily Mail. Есть первые варианты.

Ранее, как сообщал «Рамблер», исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российскую сборную от участия на ближайшей Олимпиаде в Токио, Паралимпиаде, чемпионатах мира и других крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Деятельность РУСАДА признали не соответствующей всемирному антидопинговому кодексу. При этом российским спортсменам оставили возможность принимать участие в соревнованиях без использования национальных флага и гимна.

По данным издания, несколько звезд американского спорта (имена не называются) собрались бойкотировать атлетов из России, которые приедут в Токио для участия в Олимпиаде в 2020 году. Предполагается, что члены сборной США будут отказываться выходить на пьедестал почета во время награждения, если на нем окажутся соперники из РФ.

При этом эксперты подчеркивают, что подобное поведение крайне не одобряется Международным олимпийским комитетов (МОК), поэтому не исключено, что протест выльется только в флешмоб в соцсетях и только.