США готовят провокации против россиян на ОИ-2020

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
"Государство сажает на допинг": чемпион ОИ обвинил Россию
"Государство сажает на допинг": чемпион ОИ обвинил Россию
Летние виды спорта
Сборная России по боксу отказалась от Олимпиады
Сборная России по боксу отказалась от Олимпиады
Бокс
«Есть надежда»: Фетисов о решении WADA
«Есть надежда»: Фетисов о решении WADA
Зимние виды спорта
Немцы подвели: как «Зенит» попрощался с евровесной
Немцы подвели: как «Зенит» попрощался с евровесной
Футбол
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 1
Норвич Сити Норвич Сити
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Уотфорд Уотфорд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Арсенал
Арсенал
4 0
Локомотив М Локомотив М
Зенит
Зенит
3 0
Динамо М Динамо М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
1 1
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
0 1
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 1
Челси Челси
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
5 0
Бёрнли Бёрнли
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
3 0
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
2 4
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Майнц Майнц
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 3
Урал Урал
Сочи
Сочи
1 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
1 4
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
1 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 1
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
3 2
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
0 1
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Арсенал Арсенал
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
15:30
Уотфорд Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
15:00
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
20:30
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Байер Байер
Бавария
Бавария
17:30
Вердер Вердер
Герта
Герта
17:30
Фрайбург Фрайбург
15 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
15 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
14:00
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
16:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Бетис Бетис
15 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Боруссия М Боруссия М
Шальке-04
Шальке-04
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
16 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:45
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Вердер
Вердер
20:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
18 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
20:30
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07

Американцы планируют бойкотировать россиян на ОИ-2020 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
США готовят провокации против россиян на ОИ-2020
Фото: ТАСС
Спортсмены из США задумались над тем, каким образом они смогут выразить протест против участия атлетов из России в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, сообщает Daily Mail. Есть первые варианты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российскую сборную от участия на ближайшей Олимпиаде в Токио, Паралимпиаде, чемпионатах мира и других крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Деятельность РУСАДА признали не соответствующей всемирному антидопинговому кодексу. При этом российским спортсменам оставили возможность принимать участие в соревнованиях без использования национальных флага и гимна.
По данным издания, несколько звезд американского спорта (имена не называются) собрались бойкотировать атлетов из России, которые приедут в Токио для участия в Олимпиаде в 2020 году. Предполагается, что члены сборной США будут отказываться выходить на пьедестал почета во время награждения, если на нем окажутся соперники из РФ.
При этом эксперты подчеркивают, что подобное поведение крайне не одобряется Международным олимпийским комитетов (МОК), поэтому не исключено, что протест выльется только в флешмоб в соцсетях и только.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 19 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Легкая атлетика , Всемирное антидопинговое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Государство сажает на допинг»: чемпион ОИ обвинил Россию
«Государство сажает на допинг»: чемпион ОИ обвинил Россию 471
Сборная России по боксу отказалась от Олимпиады
Сборная России по боксу отказалась от Олимпиады 230
«Есть надежда»: Фетисов о решении WADA
«Есть надежда»: Фетисов о решении WADA 68
Немцы подвели: как «Зенит» попрощался с евровесной
Немцы подвели: как «Зенит» попрощался с евровесной 8
«Одно слово есть — обосрaлись»
«Одно слово есть — обосрaлись» 46
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение