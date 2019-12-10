Исинбаева прокомментировала решение ВАДА

Исинбаева — о решении ВАДА: санкции убийственные для российского спорта

«Вчера оборвали телефон после вынесенного решения Исполкома ВАДА! Сказать что это полная неожиданность, не приходится. На положительный результат никто не надеялся, благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать всё как есть или оспаривать решение в CAS, будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо и станет отправной точкой к действию. ⠀

Комиссия спортсменов ВАДА в своём выступлении перед принятием решения исполкома ВАДА, призывала отстранить коллективно всех российских спортсменов и никого не допустить до ОИ в Токио.

Мне сложно понять, защищает ли права наших чистых спортсменов решение исполкома ВАДА, давая возможность нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом», — написала Исинбаева в своём «инстаграме». ⠀