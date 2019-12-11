Ласицкене ответила Министру спорта РФ

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась от предложения министра спорта России Авла Колобкова принять участие в формировании руководящего состава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ласицкене заявила ТАСС, что узнала о предложении Колобкова из СМИ. Она подчеркнула, что не собирается идти во власть, а хочет, чтобы люди добросовестно делали свою работу во благо спортсменов и для развития легкой атлетики.

«По замыслу Колобкова, я должна буду тренироваться и прыгать, доказывать международным чиновникам, что я чистая и еще формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные?», — удивилась спортсменка.

Ласицкене отметила, что ей нравится предложенная министром идея с привлечением атлетов к выбору руководства ВФЛА и работе в федерации.

«Надеюсь, она будет воплощена в жизнь и уже в ближайшее время у спортсменов появится право голоса», — добавила прыгунья.