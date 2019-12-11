«Не собираюсь лезть во власть»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Определились участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились участники плей-офф Лиги чемпионов
Футбол
У российских спортсменов появился новый противник
У российских спортсменов появился новый противник
Летние виды спорта
Бразилец из сборной России собрался жить в Европе
Бразилец из сборной России собрался жить в Европе
Футбол
Незаконность решения WADA по России объяснили
Незаконность решения WADA по России объяснили
Зимние виды спорта
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Арсенал
Арсенал
4 0
Локомотив М Локомотив М
Зенит
Зенит
3 0
Динамо М Динамо М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
1 1
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
0 1
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 1
Челси Челси
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут
Борнмут
0 3
Ливерпуль Ливерпуль
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
3 0
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
2 4
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Майнц Майнц
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Бавария Бавария
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 3
Урал Урал
Сочи
Сочи
1 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
1 4
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
1 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 1
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
3 2
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
0 1
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Арсенал Арсенал
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
15:30
Уотфорд Уотфорд
Лестер Сити
Лестер Сити
18:00
Норвич Сити Норвич Сити
Челси
Челси
18:00
Борнмут Борнмут
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
15:00
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
20:30
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Герта
Герта
17:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
17:30
Байер Байер
Бавария
Бавария
17:30
Вердер Вердер
15 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
15 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
14:00
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
16:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Бетис Бетис
15 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Боруссия М Боруссия М
Шальке-04
Шальке-04
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
16 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:45
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Вердер
Вердер
20:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
22:30
Фортуна Фортуна
Унион
Унион
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
18 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
20:30
Герта Герта
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
22:30
Кёльн Кёльн

«Не собираюсь лезть во власть»: Ласицкене ответила Минспорта 

Газета.Ru 4 часа назад
«Не собираюсь лезть во власть»
Фото: Газета.Ru
Легкоатлетка Мария Ласицкене раскритиковала руководство министерства спорта и Олимпийского комитета России из-за допингового скандала. Чемпионка мира уверена, что жесткие санкции в виде четырехлетнего бана не изменят ситуацию в отечественном спорте. Министр спорта Павел Колобков в ответ предложил ей поучаствовать в формировании руководящих органов Всероссийской федерации легкой атлетики, однако Ласицкене возмутилась этой инициативой и заявила, что не намерена «лезть во власть».
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в эмоциональной и жесткой форме обратилась к руководству отечественного спорта после того, как Россия получила четырехлетний запрет на участие в Олимпиадах и чемпионатах мира — такими оказались последствия допингового скандала. По словам легкоатлетки, спортивные власти бездействовали в данной ситуации, из-за чего спортсмены поплатились участием в крупнейших соревнованиях.
В открытом письме Ласицкене задает множество вопросов, включая следующие:
кто понес наказание за произошедшее со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) четыре года назад, когда ее отстранили, обвинив спортсменов в систематическом приеме допинга, почему власти не защитили многих невиновных атлетов от пропуска соревнований и какие конкретно действия предпринимали Минспорта и ОКР для разрешения вопроса?
Помимо прочего, она уточнила, что некоторые российские легкоатлеты до сих пор употребляют допинг, несмотря на претворение в жизнь государственной антидопинговой программы.
«Если были убраны главные зачинщики скандала, почему ситуация особо не изменилась? Почему в нашей легкой атлетике по-прежнему вовсю используют запрещенные препараты, спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге, а чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы?» — говорится в письме Ласицкене, которое опубликовал «Чемпионат.com».
Уже бывший глава российской легкой атлетики Дмитрий Шляхтин был отстранен от работы в ноябре, когда ведущий прыгун в высоту Данил Лысенко получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, а его оправдательные документы, как считают во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), были сфальсифицированы руководством ВФЛА. Незадолго до этого Ласицкене вступила в открытую перепалку со Шляхтиным в прессе и написала министру спорта России Павлу Колобкову и главе ОКР Станиславу Позднякову письмо, в котором говорилось, что Шляхтин должен покинуть занимаемую должность.
«Вы не сказали ни слова, когда Шляхтин начал намекать мне на отзыв нейтрального статуса за критику в его адрес. Вам кажется это нормой? Мне — нет», — возмутилась легкоатлетка.
«Вы хотите, чтобы я подала в суд лично на Шляхтина и ВФЛА, чьи «профессиональные» действия привели к нынешней ситуации? Хорошо, я рассмотрю такую возможность. Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел.
Так кто в итоге в этом виноват? И кто вернет мне потерянное?» — задалась Ласицкене риторическим вопросом.
Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентство (WADA) единогласно одобрил рекомендации своего комитета по соответствию о санкциях в отношении России после того, как были раскрыты манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Как итог, Россия четыре года не сможет принимать чемпионаты мира и Олимпиады и подавать заявки на их проведение. А отечественные спортсмены, не замешанные в допинговых нарушениях, будут вынуждены выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, то есть без российской символики.
«Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн. Я не хочу и не должна просыпаться утром, думая, будет ли сегодня у Международной ассоциации лекгоатлетических федераций (ИААФ) настроение допустить меня до соревнований», — считает Ласицкене.
12 декабря состоится ежегодная конференция ВФЛА, на которой делегаты отчитаются о деятельности организации в 2019-м и утвердят бюджет на следующий год. Ласицкене затронула и эту тему — по ее словам, действующий состав президиума не годится для того, чтобы решать будущее организации.
«Вам правда кажется, что нынешний президиум ВФЛА имеет право решать судьбу федерации на 2020 год? Мы заживем по-новому благодаря людям, которые последние годы безропотно соглашались со всеми решениями изгнанного руководителя?» — вопрошает спортсменка.
И, что любопытно, ответ на этот вопрос последовал очень быстро. Министр спорта Колобков публично предложил Ласицкене лично принять участие в формировании руководящих органов федерации. Он подчеркнул, что понимает обеспокоенность спортсменки, и заверил, что все шаги для ее допуска на соревнования будут предприняты. Однако саму Ласицкене предложение Колобкова не заинтересовало. Более того, двукратная чемпионка Европы посчитала идею чиновника не самой здравой, учитывая ее занятость в спорте.
«По замыслу Колобкова, я должна буду тренироваться и прыгать, доказывать международным чиновникам, что я «чистая», и еще формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные? Повторюсь, я не собираюсь лезть во власть, я хочу, чтобы люди добросовестно и честно работали на своих должностях именно для развития легкой атлетики и для спортсменов, а не для своих личных интересов», — сказала Ласицкене в беседе с ТАСС.
Действительность такова, что Ласицкене, как и некоторые другие «чистые» атлеты, пока не имеет возможность даже подать заявку на нейтральный статус.
И до окончания разбирательства WADA с ситуацией в российском спорте еще далеко: в ближайшее время комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы добиться ужесточения санкций против отечественных спортсменов. Иными словами, иностранные атлеты хотят полного исключения россиян из состава участников соревнований.
Российская сторона также намерена обратиться в CAS с апелляцией на решение WADA. Это значит, что четырехлетний бан (а значит, и открытие подачи заявок на нейтральный статус) для спортсменов начнется не с момента вынесения приговора, а только тогда, когда будет рассмотрена апелляция. Как показывает опыт, иногда это может тянуться месяцами.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Ласицкене ответила Колобкову на предложение сформировать состав ВФЛА Ласицкене ответила Колобкову на предложение сформировать состав ВФЛА Российская прыгунья Клишина хочет остаться в США после карьеры Российская прыгунья Клишина хочет остаться в США после карьеры Валуев оценил решение российских боксеров не ехать на Олимпиаду без флага Валуев оценил решение российских боксеров не ехать на Олимпиаду без флага
Комментарии 2 
Теги:
Легкая атлетика , Статьи , Мария Ласицкене , Станислав Поздняков , Дмитрий Шляхтин , Павел Колобков , Данил Лысенко , Минспорта , Всемирное антидопинговое агентство , Чемпионат.com , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определились участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились участники плей-офф Лиги чемпионов
У российских спортсменов появился новый противник
У российских спортсменов появился новый противник 20
Бразилец из сборной России собрался жить в Европе
Бразилец из сборной России собрался жить в Европе
Незаконность решения WADA по России объяснили
Незаконность решения WADA по России объяснили 67
Овечкин назвал Америку вторым домом
Овечкин назвал Америку вторым домом 3
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение