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Елена Исинбаева ответила на вопрос о тренерской карьере 

Спорт РИА Новости и ещё 14 30 мая 2020
Елена Исинбаева ответила на вопрос о тренерской карьере
Фото: Спорт РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что в ближайшие 20 лет не собирается заниматься тренерской деятельностью.
"Что касается профессии тренера по прыжкам с шестом. Я думала об этом, но точно не в ближайшее время. Может быть, лет через 20. Сейчас я к этому не готова. Потому что профессиональные спортсмены редко становятся успешными тренерами, это совершенно другая деятельность. Надо накопить желание реализоваться как тренер, потому что ты должен будешь 24 (часа) на 7 (дней) посвящать время своим ученикам. На данный момент я не готова. У меня у самой дети маленькие, хочется их сначала вырастить", — сказала Исинбаева в прямом эфире в Instagram.
Исинбаева стала олимпийской чемпионкой в Афинах-2004 и в Пекине-2008. Она также является многократной чемпионкой и призером чемпионатов мира и Европы. Исинбаева, которой в июне исполнится 38 лет, объявила о завершении спортивной карьеры в августе 2016 года.
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Комментарии 1
Легкая атлетика , Российские спортсменки , Елена Исинбаева
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