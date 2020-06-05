«Разжигание неприязни»: Ласицкене осудила ВФЛА

Известная российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене раскритиковала руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за «дискриминацию и разжигание неприязни между атлетами». По мнению спортсменки, именно такие последствия будет иметь решение президента ВФЛА Евгения Юрченко , который постановил возместить расходы за получение нейтрального статуса только тем атлетам, которые попадут в призы на международных стартах.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в очередной раз жестко раскритиковала действия руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Знаменитой спортсменке показался странным тот факт, что организация решила возместить расходы за получение нейтрального статуса только тем атлетам, которые смогут занять призовые места на международных соревнованиях в сезоне-2020/21. По мнению Ласицкене, такая избирательность способна расколоть сообщество спортсменов.

«Подобные разделения на «достойных» (получение статуса + топ-3) и «недостойных» (отказ в статусе или мимо топ-3) — это дискриминация и разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами. Если ВФЛА не может оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором «избранных». Еще раз напомню, что нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в $5 млн возникли «благодаря» федерации», — написала четырехкратная чемпионка России в своем Instagram.

Напомним, начиная с этого межсезонья, все отечественные легкоатлеты вынуждены платить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) определенный взнос за то, чтобы в организации рассмотрели их заявку на нейтральный статус. Спортсмены старше 20 лет обязаны выплатить $250, а легкоатлеты в возрасте от 18 до 20 лет — $100.

Выступать под своим флагом россияне не имеют права уже с 2016 года из-за череды допинговых скандалов, которые начались с сенсационных заявлений бегуньи Юлии Степановой о том, что в России якобы массово принимают допинг при поддержке тренеров, и закончились на данный момент делом прыгуна Данила Лысенко, который пропустил три допинг-теста без уважительной причины, однако пытался скрыть это при помощи фальшивых справок — и при поддержке уже бывшего руководства ВФЛА.

Все это и привело к тому, что национальная федерация все еще не восстановлена в правах, а спортсмены могут выступать только под нейтральным флагом (и то его получают далеко не все), а на Олимпийские игры в Токио будут допущены максимум десять российских легкоатлетов (даже в нейтральных цветах).

Ласицкене справедливо обвиняла экс-руководство ВФЛА во главе с президентом Дмитрием Шляхтиным в творящемся хаосе, из-за которого ее, кстати, не пустили на Олимпиаду-2016, хотя она никогда не была замешана в допинговых махинациях. Тогда санкции были массово применены ко всей команде России без разбора, и избежать этой участи смогла только прыгунья в длину Дарья Клишина , которая давно тренируется в США.

В ноябре 2019 года Шляхтин подал в отставку, а в феврале 2020 года главой ВФЛА стал Евгений Юрченко. Однако и с новым президентом федерации отношения у Ласицкене и нескольких других топовых легкоатлетов не заладились.

Сергей Литвинов, В частности, Ласицкене, Сергей Шубенков Анжелика Сидорова и Радион Гатауллин отказались участвовать в выборах новой комиссии спортсменов ВФЛА, мотивируя это тем, что руководство решило организовать эти выборы из-за того, что его не устраивало мнение уже существующей комиссии, куда все эти спортсмены входили.

«Принятие нового положения о комиссии спортсменов ВФЛА без каких-либо консультаций с российскими легкоатлетами не подтверждает слова главы федерации о том, что «комиссия спортсменов ВФЛА — один из главных рабочих органов федерации».

Рассказывая, что нынешняя комиссия спортсменов нелегитимна, ВФЛА, видимо, позабыла, как 17 марта в комиссию был прислан официальный документ за подписью Евгения Юрченко с просьбой провести собрание и обозначить наших представителей в международную рабочую группу по восстановлению.

Нелегитимной комиссия спортсменов стала тогда, когда предпочла увидеть своими представителями в международной рабочей группе профессионалов-организаторов, а не членов юношеской сборной, еще не набравших опыта для подобной работы», — говорилось в сообщении легкоатлетов.

Позже, когда World Athletics обязала россиян оплачивать заявку на нейтральный статус, Ласицкене также укорила руководство ВФЛА за отсутствие финансовой помощи в этом вопросе.

«Взнос в размере $250 за нейтральный статус мы оплатили сами. Да, это унизительно, но все годы отстранения ВФЛА перед нами стоит лишь одна задача — выступать. В целом я за то, чтобы спортсмены всегда платили сами за себя. Но в нынешней ситуации есть один нюанс. Проблемы с нейтральным статусом начались у легкоатлетов из-за действий руководства ВФЛА, поэтому решение федерации отойти в сторону и скинуть оплату взноса на спортсменов неверное», — цитировал Ласицкене РИА «Новости».

Однако теперь, когда Юрченко принял решение возместить задним числом расходы за получение нейтрального статуса тем спортсменам, которые попадут в призы на международных соревнованиях, он снова подвергся критике со стороны чемпионки — на этот раз за половинчатые меры. Кажется, что доверие между руководством ВФЛА и ведущими атлетами страны вернется еще нескоро.