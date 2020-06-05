Российские тяжелоатлеты попались на допинге

В пробах спортсменов обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона — вещество из группы анаболических андрогенных стероидов, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Спортсмены уже были временно отстранены с августа 2019 года по подозрению в другом нарушении антидопинговых правил. Евстюхина ранее была лишена бронзовой медали Олимпиады-2008 после перепроверки допинг-проб.