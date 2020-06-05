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Российские тяжелоатлеты сдали положительные допинг-пробы 

News.ru и ещё 8 3 часа назад
Российские тяжелоатлеты попались на допинге
Фото: globallookpress.com
Российские тяжелоатлеты Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян сдали положительные допинг-тесты.
В пробах спортсменов обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона — вещество из группы анаболических андрогенных стероидов, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).
Спортсмены уже были временно отстранены с августа 2019 года по подозрению в другом нарушении антидопинговых правил. Евстюхина ранее была лишена бронзовой медали Олимпиады-2008 после перепроверки допинг-проб.
Как сообщал NEWS.ru, WADA 30 апреля объявило о завершении расследования манипуляций с допинг-пробами в Московской лаборатории. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.
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Легкая атлетика , Зимние виды спорта , Давид Беджанян , Надежда Евстюхина , Олег Чен , Всемирное антидопинговое агентство
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