Российская легкая атлетика на грани краха

Всероссийская федерация легкой атлетики должна до 1 июля выплатить World Athletics $5 млн штрафа за нарушение антидопинговых правил, но у ведомства данных средств нет. Российские легкоатлеты рискуют остаться без нейтрального статуса и, соответственно, без участия в международных соревнованиях.

Закопали сами себя

Весь отечественный спорт все еще переживает сложный период, вызванный громкими допинговыми скандалами, и ждет ноябрьского заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS), где будет либо помилован, либо казнен как минимум на ближайшие четыре года. Тем временем отечественные легкоатлеты страдают от такой неопределенности.

Еще в ноябре 2015 года по рекомендации независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена статуса соответствия по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого отечественные легкоатлеты в полном составе (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной ) пропустили летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. В дальнейшем допуск на другие международные соревнования стал для них своего рода квестом, ведь для участия было необходимо получить нейтральный статус. Весь процесс проходил строго индивидуально. При несоответствии даже самому малому критерию, которые определяет Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), в предоставлении статуса отказывали.

В конце 2019 года российские легкоатлеты лишились и этой возможности. Всему виной так называемое «дело Лысенко », которое серьезно усложнило жизнь всей ВФЛА.

Проблема возникла еще в августе 2018-го, когда прыгун в высоту Данил Лысенко был временно отстранен за пропуск трех допинг-тестов за один соревновательный год. Сам спортсмен в свое оправдание утверждал, что одну из проверок он пропустил из-за болезни и в подтверждение своих слов предоставил медицинские справки. Однако те оказались фальшивыми, в чем Лысенко позднее признался. При этом атлет в ходе разбирательств отметил, что пошел на мошенничество не по своей воле, а по требованию прежнего руководства ВФЛА во главе с тогдашним президентом федерации Дмитрием Шляхтиным

Своей вины Шляхтин в произошедшем не признал, но в отставку все же подал, и временным главой ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Однако ситуация зашла уже слишком далеко: World Athletics приостановила процесс восстановления российского ведомства, что означало и отказ в предоставлении отечественным легкоатлетам нейтрального статуса. Из-за этого все они пропустили зимние международные соревнования. При этом в WA грозились полностью исключить ВФЛА из своего состава, что по сути означало бы ликвидацию федерации.

Ее судьба была предопределена на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Монако 11-12 марта. Тогда ВФЛА была помилована и отделалась штрафом в размере $10 млн и ограничениями по количеству российских атлетов на ближайшей летней Олимпиаде, куда ВФЛА может заявить не более десяти спортсменов.

Кто призван спасти российскую легкую атлетику

Еще до мартовского заседания совета World Athletics в российском спорте произошли серьезные изменения. А именно — поменялся состав руководства Министерства спорта , которое возглавил Олег Матыцин . Проблемами ВФЛА чиновники занялись незамедлительно.

31 января Минспорт лишил национальную легкоатлетическую федерацию государственной аккредитации и вернул ее только 28 февраля, когда новым президентом ВФЛА был избран Евгений Юрченко . Прежний президиум ведомства был уволен. Точнее, сотрудники подали в отставку, но по требованию министерства.

Полномочия в деле по восстановлению статуса ВФЛА были переданы специальной рабочей группе из Минспорта и Олимпийского комитета России.

В состав этой комиссии вошли новый глава ВФЛА Юрченко, заместитель Матыцина Одес Байсултанов , руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и заведующий сектором по взаимодействию с общероссийскими спортивными федерациями Валерий Куваев из ОКР, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и его заместительница Маргарита Пахноцкая , а также двукратная олимпийская чемпионка в прыжке с шестом Елена Исинбаева , многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая, многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика и советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова.

Также новое руководство ВФЛА публично признало, что допинговые махинации действительно имели место, а обвинения со стороны World Athletics являются обоснованными. Глобальные кадровые изменения в руководстве и открытое признание вины положительно повлияли на судьбу российского ведомства, которое, как уже говорилось ранее, отделалось штрафом и некоторыми ограничениями.

У ВФЛА нет денег

Конечно, если принимать во внимание тот факт, что российская легкая атлетика стояла на грани полного исключения из состава WA, то со штрафом ВФЛА действительно повезло. Но отчасти.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций установил строгие сроки выплаты штрафа: до 1 июля этого года Россия обязана выплатить половину от общей суммы, то есть $5 млн Данное требование является обязательным. При его выполнении оставшиеся $5 млн автоматически станут условными, а в случае успешной деятельности ВФЛА и отсутствии нарушений антидопинговых правил эта сумма может быть прощена. Если же возникнут новые проблемы с допингом, то вторая половина от общего штрафа должна быть выплачена незамедлительно и одним платежом.

Более серьезные проблемы у ВФЛА возникнут, если первые $5 млн до 1 июля на счет WA не перейдут. При данном стечении обстоятельств российским легкоатлетам в предоставлении нейтрального статуса будет категорически отказано. В худшем случае ВФЛА может вновь оказаться на грани полного исключения из состава международной ассоциации.

К сожалению, к этому сценарию уже приходится готовиться, ведь $5 млн — очень большая сумма для российской легкоатлетической федерации, которая испытывает серьезные финансовые трудности. Чтобы хоть как-то разгрузиться, ВФЛА за оформление заявки на получение нейтрального статуса в World Athletics ввела обязательный денежный сбор со спортсменов, хотя ранее данная опция являлась для всех бесплатной. Так, взрослые (старше 20 лет) должны заплатить $250, атлеты в возрасте от 18 до 20 лет — $100, несовершеннолетним же ничего платить не придется.

Естественно, подобные изменения спортсменам пришлись не по душе, и, например, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене назвала их унизительными, но конкретных претензий по этому поводу не последовало: атлеты понимают, в каком положении находится ВФЛА, и во многом ради себя же пошли на уступки.

Но этого, видимо, недостаточно, ведь необходимых $5 млн, которые надо найти уже менее чем за месяц, у российского ведомства нет.

«Никаких уступок от World Athletics ожидать не стоит — до 1 июля они рассчитывают получить выплату. Но денег сейчас на это нет. Что будет после этой даты — никому не известно. Все будет решать Совет WA. Но надо быть готовыми к любому развитию событий. Почему нет денег? У Евгения Юрченко был план по их поиску. Не знаю, почему он сорвался», — цитирует «Спорт-Экспресс» главу медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуарда Безуглова, который в марте стал вице-президентом ВФЛА и возглавил антидопинговый комитет федерации.

Поиск денег сейчас является, пожалуй, главной головной болью Юрченко, ведь его ведомство и без того находилось в состоянии кризиса, а пандемия коронавируса COVID-19 лишь только усугубила ситуацию. Не добавляет оптимизма и намерение Минспорта серьезно сократить финансирование профессионального спорта в стране, и неизвестно, коснутся ли они национальной легкоатлетической федерации. От Олимпийского комитета материальной поддержки тоже ждать не стоит. Как заявил Безуглов, «надеяться, что ОКР выплатит за ВФЛА такой гигантский штраф, наивно».