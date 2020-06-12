Скрыл пробы: экс-президент IAAF сдал Россию

Бывший президент Международной федерации легкой атлетики Ламин Диак признался, что скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов перед Олимпиадой-2012 «ради сохранения благополучия своей организации».
Очередной виток в деле о допинге в российской легкой атлетике может начаться после заявлений бывшего главы Международной федерации легкой атлетики (World Athletics, ранее IAAF), 87-летнего сенегальца Ламина Диака.
В данный момент над бывшим спортивным чиновником идет суд в Париже по делу о коррупции в World Athletics во время периода правления Диака. На заседании он заявил, что принял решение не применять санкции сразу к 23 российским спортсменам, сдавшим положительные допинг-тесты, чтобы они могли принять участие в Олимпийских играх-2012 в Лондоне и чемпионате мира-2013 в Москве.
«Мне необходимо было сохранить финансовое здоровье и репутацию организации, и я был готов ради этого пойти на компромисс», — приводит слова сенегальца L'Equipe.
Диаку предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег. По данным прокуратуры Франции, возглавлявший международную федерацию на протяжении 16 лет (с 1999 по 2015) сенегалец вымогал у российской стороны прямо либо косвенно $3,9 млн за сокрытие положительных проб. При этом сам Диак категорически отрицает и эти обвинения, и обвинение в том, что он получил от России $1,5 млн в 2012 году в качестве взятки. Эти деньги якобы были использованы в предвыборной кампании президента Сенегала Маки Салла.
Также отрицает бывший глава IAAF и то, что он знал о существовавшей, по версии следствия, схеме, согласно которой, чтобы скрыть положительную допинг-пробу одного российского легкоатлета, федерации нужно было заплатить $300 тыс.
Заявления Диака могут негативно отразиться на вопросе восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая была лишена статуса соответствия еще в 2015 году и с тех пор никак не может вернуть его.
Из-за этого отечественные легкоатлеты в полном составе, за исключением тренировавшейся и тестировавшейся в США прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также вынуждены были выступать в нейтральном статусе, получая специальные разрешения.
При этом в текущем сезоне World Athletics не давала нейтрального статуса отечественным спортсменам из-за отсутствия прогресса в вопросе восстановления ВФЛА и дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Он был дисквалифицирован за три пропущенных допинг-теста, а прежнее руководство ВФЛА, апеллируя в CAS, предоставило поддельную справку о прохождении спортсменом стационарного лечения в момент одного из тестов.
Подлог вскрылся, причем World Athletics обвинила в махинациях главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина и ряд членов правления, в результате чего в российской федерации произошла полная смена власти.
Однако и у пришедшего на место Шляхтина Евгения Юрченко уже появились проблемы. Так, World Athletics на днях предупредила, что может отказать всем российским спортсменам в нейтральном статусе, если до 1 июля ВФЛА не заплатит штраф $5 млн за прежние допинговые нарушения и кейс Лысенко.
На это сама ВФЛА ответила официальным пресс-релизом:
«Отказ в выдаче нейтрального статуса российским легкоатлетам в случае невыплаты ВФЛА штрафа является грубым нарушением спортивного принципа и прав чистых спортсменов, дискриминацией российских легкоатлетов, многие из которых являются гордостью мировой легкоатлетической семьи. Российские легкоатлеты должны иметь возможность получить нейтральный статус и выступать на международных стартах вне зависимости от ситуации с выплатой ВФЛА штрафа в World Athletics. Наказание (в виде штрафа и санкций) должна нести федерация, а не чистые, постоянно тестирующиеся, прошедшие строгое и жесткое сито отбора, спортсмены».
Правда, складывается ощущение, что подобная позиция вряд ли может быть выигрышной. Так же считает и ведущая российская легкоатлетка Мария Ласицкене, признанная спортсменкой года во всей легкой атлетике в 2019 году.
«Прикрываясь заслугами спортсменов, ВФЛА выбрала самую слабую позицию из всех возможных. Вариант с тем, что мы «гордость мировой легкоатлетической семьи», не работал последние пять лет, не сработает и сейчас, — цитирует Ласицкене ТАСС. — Причем федерация делает все это за три недели до дедлайна, хотя условия получения нейтрального статуса были озвучены еще три месяца назад. После подобных заявлений еще больше убеждаешься, что во главе ВФЛА находятся люди, которые не понимают, что они говорят, делают и какие будут последствия».