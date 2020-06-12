Скрыл пробы: экс-президент IAAF сдал Россию

Бывший президент Международной федерации легкой атлетики Ламин Диак признался, что скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов перед Олимпиадой-2012 «ради сохранения благополучия своей организации».

Очередной виток в деле о допинге в российской легкой атлетике может начаться после заявлений бывшего главы Международной федерации легкой атлетики (World Athletics, ранее IAAF), 87-летнего сенегальца Ламина Диака.

В данный момент над бывшим спортивным чиновником идет суд в Париже по делу о коррупции в World Athletics во время периода правления Диака. На заседании он заявил, что принял решение не применять санкции сразу к 23 российским спортсменам, сдавшим положительные допинг-тесты, чтобы они могли принять участие в Олимпийских играх-2012 в Лондоне и чемпионате мира-2013 в Москве.

«Мне необходимо было сохранить финансовое здоровье и репутацию организации, и я был готов ради этого пойти на компромисс», — приводит слова сенегальца L'Equipe.

Диаку предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег. По данным прокуратуры Франции, возглавлявший международную федерацию на протяжении 16 лет (с 1999 по 2015) сенегалец вымогал у российской стороны прямо либо косвенно $3,9 млн за сокрытие положительных проб. При этом сам Диак категорически отрицает и эти обвинения, и обвинение в том, что он получил от России $1,5 млн в 2012 году в качестве взятки. Эти деньги якобы были использованы в предвыборной кампании президента Сенегала Маки Салла.

Также отрицает бывший глава IAAF и то, что он знал о существовавшей, по версии следствия, схеме, согласно которой, чтобы скрыть положительную допинг-пробу одного российского легкоатлета, федерации нужно было заплатить $300 тыс.

Заявления Диака могут негативно отразиться на вопросе восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая была лишена статуса соответствия еще в 2015 году и с тех пор никак не может вернуть его.

Из-за этого отечественные легкоатлеты в полном составе, за исключением тренировавшейся и тестировавшейся в США прыгуньи в длину Дарьи Клишиной , пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также вынуждены были выступать в нейтральном статусе, получая специальные разрешения.

При этом в текущем сезоне World Athletics не давала нейтрального статуса отечественным спортсменам из-за отсутствия прогресса в вопросе восстановления ВФЛА и дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Он был дисквалифицирован за три пропущенных допинг-теста, а прежнее руководство ВФЛА, апеллируя в CAS, предоставило поддельную справку о прохождении спортсменом стационарного лечения в момент одного из тестов.

Подлог вскрылся, причем World Athletics обвинила в махинациях главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина и ряд членов правления, в результате чего в российской федерации произошла полная смена власти.

Однако и у пришедшего на место Шляхтина Евгения Юрченко уже появились проблемы. Так, World Athletics на днях предупредила, что может отказать всем российским спортсменам в нейтральном статусе, если до 1 июля ВФЛА не заплатит штраф $5 млн за прежние допинговые нарушения и кейс Лысенко.

На это сама ВФЛА ответила официальным пресс-релизом:

«Отказ в выдаче нейтрального статуса российским легкоатлетам в случае невыплаты ВФЛА штрафа является грубым нарушением спортивного принципа и прав чистых спортсменов, дискриминацией российских легкоатлетов, многие из которых являются гордостью мировой легкоатлетической семьи. Российские легкоатлеты должны иметь возможность получить нейтральный статус и выступать на международных стартах вне зависимости от ситуации с выплатой ВФЛА штрафа в World Athletics. Наказание (в виде штрафа и санкций) должна нести федерация, а не чистые, постоянно тестирующиеся, прошедшие строгое и жесткое сито отбора, спортсмены».

Правда, складывается ощущение, что подобная позиция вряд ли может быть выигрышной. Так же считает и ведущая российская легкоатлетка Мария Ласицкене , признанная спортсменкой года во всей легкой атлетике в 2019 году.