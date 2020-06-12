Ласицкене раскритиковала ВФЛА за слабость

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене назвала слабой позицию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в споре с World Athletics по вопросу получения российскими спортсменами нейтрального статуса.

Прикрываясь заслугами спортсменов, ВФЛА выбрала самую слабую позицию из всех возможных. Вариант с тем, что мы «гордость мировой легкоатлетической семьи», не работал последние пять лет, не сработает и сейчас, — цитирует спортсменку ТАСС.

Спортсменка раскритиковала руководство ВФЛА за то, что они начали заниматься процессом получения нейтрального статуса за три недели до дедлайна, подчеркнув, что во главе организации находятся люди, которые не понимают, что говорят и делают, а также к каким последствиям это может привести.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе.

Главным условием для возобновления получения нейтрального статуса российскими спортсменами является выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн, чего организация пока не сделала.