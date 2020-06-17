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Коулману грозит дисквалификация за пропуск допинг-теста

Спорт-Экспрессиещё 13
11 часов назад
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Американский бегун Кристиан Коулман обвинен в нарушении антидопинговых правил, сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Коулману грозит дисквалификация
Фото: ReutersReuters
Ранее спортсмен сообщил, что он некорректно указал свое местонахождение и 9 декабря пропустил тестирование на допинг.
Это нарушение стало для Коулмана третьим по счету в течение 12 месяцев, из-за чего бегуну грозит дисквалификация на срок до двух лет.
Коулман является двукратным обладателем золотых и серебряных медалей чемпионата мира.
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