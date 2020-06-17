Коулману грозит дисквалификация

Американский бегун Кристиан Коулман обвинен в нарушении антидопинговых правил, сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

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Ранее спортсмен сообщил, что он некорректно указал свое местонахождение и 9 декабря пропустил тестирование на допинг.

Это нарушение стало для Коулмана третьим по счету в течение 12 месяцев, из-за чего бегуну грозит дисквалификация на срок до двух лет.