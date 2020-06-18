Пропавшего украинского спортсмена нашли на Фудзи

Японская полиция обнаружила на горе Фудзи тело погибшего там украинского спортсмена Алексея Борисенко , который пропал еще в феврале нынешнего года. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Kyodo со ссылкой на полицейское управление города Фудзиёсида в префектуре Яманаси.

По словам его представителя, посольство Украины в Токио 7 марта обратилось с просьбой о поиске 37-летнего Борисенко, который, по данным дипломатического представительства, мог в одиночку попытаться совершить восхождение на Фудзи — высочайшую вершину Японии. 12 мая полиция обнаружила у вершины горы тело неизвестного мужчины. Сейчас он опознан как Борисенко.

По данным СМИ, этот украинский бегун и тренер по лыжному спорту прибыл в Токио для участия в международном марафоне, однако он был отменен из-за вспышки нового коронавируса. До июля восхождения на Фудзи высотой 3776 м официально не разрешены из-за неустойчивой погоды.