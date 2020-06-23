«На пороге развала»: атлеты обратились к Путину

В обращении к главе государства, которое подписали чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков , чемпионка мира в прыжке с шестом Анжелика Сидорова и трехкратная чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене , отмечается, что кризис в российской легкой атлетике длится с 2015 года.

«И вот сейчас, спустя 5 лет, вследствие действий руководства ВФЛА наши легкоатлеты и тренеры вовсе не могут реализовывать свой потенциал, так как с прошлой осени они лишены возможности выступать вне России даже в нейтральном статусе. А 1 июля, в случае невыплаты штрафа ВФЛА, легкая атлетика может быть окончательно изгнана из международной федерации. (…) Мы до сих пор не видим конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса», — подчеркивается в открытом письме.

Спортсмены напомнили, что уже пропустили Олимпийские игры-2016, и существует серьезная вероятность пропустить и предстоящие Игры в Токио.

«Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта. Мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения лёгкой атлетики», — говорится в документе, авторы которого выразили надежду на «участие и понимание» главы государства.

«Рамблер» писал, что отстранение ВФЛА длится с ноября 2015 года, когда Хайо Зеппельт снял документальный фильм Top-secret Doping: How Russia makes its Winners («Секретный допинг: как Россия добивается побед»), в котором заявил о якобы массовом употреблении допинга в стране. И за эти годы в России резко упал интерес к легкой атлетике.