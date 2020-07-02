Ласицкене задумалась об уходе из сборной России 

«В сегодняшних условиях нельзя исключать моего ухода из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — заявила Ласицкене.

Ранее 2 июля стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам. Решение было вызвано тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила ассоциации штраф в размере пяти миллионов долларов.

23 июня ведущие российские легкоатлеты, в частности Ласицкене обратились с открытым письмом к президенту страны Владимиру Путину по этому поводу. Они посчитали, что легкая атлетика в стране стоит на пороге окончательного развала и уничтожения.

В 2015 году ВФЛА была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе. До 1 июля российская сторона должна была выплатить штраф за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко.