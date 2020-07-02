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Ласицкене задумалась об уходе из сборной России 

Lenta.ru и ещё 46 16 часов назад
Ласицкене задумалась об уходе из сборной России
Фото: РИА Новости
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене задумалась об уходе из сборной России. Ее слова приводит ТАСС.
«В сегодняшних условиях нельзя исключать моего ухода из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — заявила Ласицкене.
Ранее 2 июля стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам. Решение было вызвано тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила ассоциации штраф в размере пяти миллионов долларов.
23 июня ведущие российские легкоатлеты, в частности Ласицкене обратились с открытым письмом к президенту страны Владимиру Путину по этому поводу. Они посчитали, что легкая атлетика в стране стоит на пороге окончательного развала и уничтожения.
В 2015 году ВФЛА была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе. До 1 июля российская сторона должна была выплатить штраф за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко.
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Легкая атлетика , Мария Ласицкене , Владимир Путин , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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