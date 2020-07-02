Сидорова: «Иногда хочется стряхнуть с себя всю эту грязь»

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова призналась, что иногда задумывает об уходе из спорта из-за ситуации с российской легкой атлетикой. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 12 марта принял решение оштрафовать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. В случае невыплаты до 1 июля включительно размер штрафа должен будет увеличиться вдвое, а российские легкоатлеты с большой долей вероятности лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе. Пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева заявила ранее ТАСС, что к утру 2 июля штраф не был выплачен.

"Иногда очень сильно просто хочется стряхнуть с себя всю эту грязь, в которую нас макают без конца, уйти в закат и никогда больше не иметь ничего общего с этим спортом, — написала Сидорова. — Кто-то даже над этим позлорадствует, а может и порадуется, но сейчас не об этом. Просто тут же появляется один большой вопрос: а кто ты без своего дела, на которое убил большую часть своей жизни, кто ты без легкой атлетики, кто ты без своей работы? Это же не только обо мне и не только о спортсменах (особенно советую подумать над этим вопросом людям, которые постоянно отправляют нас на завод работать)".

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов, в настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.

Сидорова является победительницей чемпионата мира 2019 года, а также двукратным серебряным призером мировых первенств в помещении (2014, 2018). Помимо этого, на ее счету есть золото чемпионата Европы (2014), а также две медали высшего достоинства на чемпионатах Европы в помещении (2015, 2019).