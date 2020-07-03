«Катастрофа, позор, унижение». Канделаки о ситуации с ВФЛА

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о ситуации с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, вчера, 2 июля, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены. Рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским атлетам отложено до совета, который пройдёт в конце июля. Задолженность российской стороны перед международной организацией составляет $ 6,31 млн, в том числе $ 5 млн штрафа, о котором было известно уже давно, и $ 1,31 млн затрат, понесённых World Athletics с 30 июня 2019 года по 31 марта 2020 года.

«Ну что, Всероссийская федерация лёгкой атлетики не выплатила штраф в пользу World Athletics в 5 млн долларов. Последствия (более чем вероятно) будут такие: а) лишение наших атлетов статуса нейтральных спортсменов и б) удвоение штрафа.

ВФЛА уже заявила (и это вообще всё, что сделала федерация!), что наказывать спортсменов нельзя. Маша Ласицкене — безусловный мировой лидер в своей дисциплине — пыталась спасти ситуацию, и это само по себе уже дикость: спортсмен и так всю свою жизнь кладёт на алтарь бесконечных тренировок, зарабатывая славу для своей страны. Чиновники от спорта (за редким исключением) у нас и бегают не очень, и копья метают разве что друг в друга.