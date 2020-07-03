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«В грязи и перьях». За что федерация лёгкой атлетики угрожает журналистам судом? 

Чемпионат.com 11 часов назад
«В грязи и перьях». За что федерация лёгкой атлетики угрожает журналистам судом?
Фото: championat.com
Последняя неделя была одной из важнейших в новейшей истории российской лёгкой атлетики. 1 июля истекал дедлайн по выплате штрафа в размере $ 5 млн, который Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) должна была перевести в адрес международной — World Athletics (WA).
Как вы думаете, что чиновники из ВФЛА делали последние семь дней? Логика подсказывает: в мыле искали деньги, пытаясь получить их хоть у чёрта лысого под любые обещания и залоги, потому что не могли не понимать (а WA об этом даже не намекала, а спокойно констатировала): не будет денег — о выступлении российских легкоатлетов как минимум в этом сезоне забываем. А через полгода можно получить и тотальный бан — исключение ВФЛА из WA. А это означает второй подряд пропуск Олимпиады и окончательная смерть этого вида спорта в России.
Это был риторический вопрос. «Чемпионат» абсолютно точно знает, что делали российские легкоатлетические чиновники в эти дни.
Во-первых, они вдумчиво читали прессу. В частности, вот этот материал нашего журналиста Андрея Шитихина.
Знаем мы про это, потому что вчера, 2 июля (в Международный день спортивного журналиста, что придаёт ситуации отдельную иронию, согласитесь), на почту главного редактора «Чемпионата» Евгения Слюсаренко упало письмо. В нём от имени и за подписью президента ВФЛА Евгения Юрченко требуется удалить этот материал, а также опубликовать опровержение указанной там информации, так как она «порочит деловую репутацию ВФЛА». В противном случае на нас будут вынуждены подать в суд.
Опровергнуть просят вот это.
Что ещё делали руководители российской легкой атлетики в эти судьбоносные семь дней?
Искали вредителей в своих рядах. Тех, кто мешает заплатить 5 миллионов. Тех, из-за кого звёзды этого вида спорта — Сергей Шубенков, Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и другие — может быть, никогда не получат шанса завоевать олимпийскую медаль.
Вредитель нашёлся быстро — это многолетний врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, который с марта этого года является и вице-президентом ВФЛА. Эдуард в качестве руководителя антидопингового комитета ВФЛА подготовил идеологически вредный доклад на трёх десятках страниц. Под антиутопическим названием «Анализ структуры нарушений антидопинговых правил и оценка эффективности мер по противодействию распространения допинга в российской лёгкой атлетике в 2010-2020 годах».
Доклад, повторимся, вредный и несвоевременный. Там на основании цифр и фактов утверждается, что в российской лёгкой атлетике до сих пор якобы остались все предпосылки для широкого распространения допинга. Любой нормальный человек понимает, что это просто смешно.
И совершенно правильно президент ВФЛА Евгений Юрченко написал своим подчинённым (цитируем часть переписки, которая — на всякий случай укажем — есть в распоряжении редакции): «… публиковать (или предавать любой огласке) в нынешних реалиях очередной уничтожающий лёгкую атлетику материал совершенно нецелесообразно… Презентацию можно переименовать «За что WA преследует ВФЛА» или «Приложение к докладу Родченкова»… Мы и так себя изваляли в грязи и перьях. Продолжение самобичевания и критика нашего прошлого и нашей истории только на руку нашим противникам, обличающим российскую легкую атлетику, у которой полно чудесных многолетних традиций, побед и достижений».
Понятно, что после такого возмутительного документа выбора не оставалось, и в начале недели Эдуард Безуглов голосованием членов президиума ВФЛА был лишён поста вице-президента за «многочисленные нарушения кодекса этики».
Невесело на этом карнавале поиска виноватых только спортсменам — тем самым бедолагам с российским паспортом, которых угораздило увлечься лёгкой атлетикой в детстве и юности, а сейчас менять что-то поздно и не хочется. Им можно посоветовать только одно: быстро менять спортивное гражданство и подавать в CAS, чтобы начать выступать как можно раньше. Довод: с начала 2016 года они не представляли никакую страну и бегали под нейтральным флагом. Значит, правило четырёхлетнего карантина на них не распространяется. Спорно, но попробовать стоит.
В любом случае бегите отсюда, ребята. Здесь вам ещё долго ничего не светит.
Нет, даже не так.
БЕГИТЕ.
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Комментарии
Легкая атлетика , Евгений Слюсаренко , Мария Ласицкене , Анжелика Сидорова , Эдуард Безуглов , Евгений Юрченко , Сергей Шубенков , СБОРНАЯ РОССИИ , Чемпионат.com
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