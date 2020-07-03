«В грязи и перьях». За что федерация лёгкой атлетики угрожает журналистам судом? 

Последняя неделя была одной из важнейших в новейшей истории российской лёгкой атлетики. 1 июля истекал дедлайн по выплате штрафа в размере $ 5 млн, который Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) должна была перевести в адрес международной — World Athletics (WA).

Как вы думаете, что чиновники из ВФЛА делали последние семь дней? Логика подсказывает: в мыле искали деньги, пытаясь получить их хоть у чёрта лысого под любые обещания и залоги, потому что не могли не понимать (а WA об этом даже не намекала, а спокойно констатировала): не будет денег — о выступлении российских легкоатлетов как минимум в этом сезоне забываем. А через полгода можно получить и тотальный бан — исключение ВФЛА из WA. А это означает второй подряд пропуск Олимпиады и окончательная смерть этого вида спорта в России.

Это был риторический вопрос. «Чемпионат» абсолютно точно знает, что делали российские легкоатлетические чиновники в эти дни.

Во-первых, они вдумчиво читали прессу. В частности, вот этот материал нашего журналиста Андрея Шитихина.

Знаем мы про это, потому что вчера, 2 июля (в Международный день спортивного журналиста, что придаёт ситуации отдельную иронию, согласитесь), на почту главного редактора «Чемпионата» Евгения Слюсаренко упало письмо. В нём от имени и за подписью президента ВФЛА Евгения Юрченко требуется удалить этот материал, а также опубликовать опровержение указанной там информации, так как она «порочит деловую репутацию ВФЛА». В противном случае на нас будут вынуждены подать в суд.

Опровергнуть просят вот это.

Что ещё делали руководители российской легкой атлетики в эти судьбоносные семь дней?

Вредитель нашёлся быстро — это многолетний врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов , который с марта этого года является и вице-президентом ВФЛА. Эдуард в качестве руководителя антидопингового комитета ВФЛА подготовил идеологически вредный доклад на трёх десятках страниц. Под антиутопическим названием «Анализ структуры нарушений антидопинговых правил и оценка эффективности мер по противодействию распространения допинга в российской лёгкой атлетике в 2010-2020 годах».

Доклад, повторимся, вредный и несвоевременный. Там на основании цифр и фактов утверждается, что в российской лёгкой атлетике до сих пор якобы остались все предпосылки для широкого распространения допинга. Любой нормальный человек понимает, что это просто смешно.

И совершенно правильно президент ВФЛА Евгений Юрченко написал своим подчинённым (цитируем часть переписки, которая — на всякий случай укажем — есть в распоряжении редакции): «… публиковать (или предавать любой огласке) в нынешних реалиях очередной уничтожающий лёгкую атлетику материал совершенно нецелесообразно… Презентацию можно переименовать «За что WA преследует ВФЛА» или «Приложение к докладу Родченкова»… Мы и так себя изваляли в грязи и перьях. Продолжение самобичевания и критика нашего прошлого и нашей истории только на руку нашим противникам, обличающим российскую легкую атлетику, у которой полно чудесных многолетних традиций, побед и достижений».

Понятно, что после такого возмутительного документа выбора не оставалось, и в начале недели Эдуард Безуглов голосованием членов президиума ВФЛА был лишён поста вице-президента за «многочисленные нарушения кодекса этики».

Невесело на этом карнавале поиска виноватых только спортсменам — тем самым бедолагам с российским паспортом, которых угораздило увлечься лёгкой атлетикой в детстве и юности, а сейчас менять что-то поздно и не хочется. Им можно посоветовать только одно: быстро менять спортивное гражданство и подавать в CAS, чтобы начать выступать как можно раньше. Довод: с начала 2016 года они не представляли никакую страну и бегали под нейтральным флагом. Значит, правило четырёхлетнего карантина на них не распространяется. Спорно, но попробовать стоит.

В любом случае бегите отсюда, ребята. Здесь вам ещё долго ничего не светит.

Нет, даже не так.

БЕГИТЕ.