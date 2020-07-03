Созрела: сменит ли Ласицкене спортивное гражданство

Проблемам ВФЛА нет конца. Призывает ли президент страны решить проблемы в лёгкой атлетике, меняют ли руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики — а воз и ныне там. 1 июля был последний срок, когда Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) могла хоть частично спасти ситуацию в самом проблемном виде спорта в России последних лет. Для этого необходимо было оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен на нашу федерацию по делу Данила Лысенко. Однако вполне ожидаемо, что требование World Athletics не было выполнено — у ВФЛА не нашлось денег. И ни Владимир Путин , который, как сообщалось, будет оказывать поддержку легкоатлетам, ни коллективные письма не спасли ситуацию. Теперь спортсмены не только не смогут представлять свою страну на официальных соревнованиях, но и вообще лишатся возможности выступать даже в нейтральном статусе. Главная звезда российской лёгкой атлетики Мария Ласицкене уже отреагировала на очередные неутешительные новости, намекнув на смену спортивного гражданства. Станет ли это для неё решением проблемы или есть ли вариант получше — размышляет NEWS.ru.

Проблемам ВФЛА нет конца. Призывает ли президент страны решить проблемы в лёгкой атлетике, меняют ли руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики — а воз и ныне там. Но в скором времени ситуация может значительно ухудшиться: всё идёт к тому, что ВФЛА будет исключена из World Athletics. Вряд ли Международная ассоциация лёгкой атлетики, которая и без того в любой непонятной ситуации находит, за что прицепиться (стоит признать, что мы сами создали для них такую благодатную почву), спокойно воспримет просрочку выплаты Всероссийской федерации лёгкой атлетики. И приостановка выдачи нейтрального статуса российским спортсменам — это лишь первый шажок в этой истории.

В ВФЛА во главе с её президентом Евгением Юрченко не могли не осознавать всех последствий, которые могут быть вызваны невыплатой штрафа, но, кажется, они их не особо заботили. По крайней мере, вместо активной работы по поиску денежных средств (хотя руководство говорит, что приложило много усилий) в последние дни мы наблюдали в информационном пространстве разговоры на тему того, как ребята из World Athletics неправомерно себя ведут. Мол, штраф — это исключительно проблема федерации, которая никак не должна распространяться на статус российских спортсменов. Хорошая попытка, не правда ли? В условиях напряжённых взаимоотношений между российской стороной и Международной ассоциацией лёгкой атлетики лучше не придумаешь. Пожалуй, только деньги могли хоть как-то спасти ситуацию. Решили бы они все проблемы? Вряд ли. Кажется, ВФЛА, понимая, что не сможет выплатить штраф, в том числе держала в голове и эту мысль. Его погашение не давало никаких гарантий. А раз их нет, то и нет смысла платить, подумали руководители лёгкой атлетики. Однако это был важный и необходимый шаг в данной ситуации.

Поэтому можно понять эмоции Марии Ласицкене, назвавшей Юрченко предателем. Президент ВФЛА, как и все предыдущие руководители, показал, что может решать проблемы только на словах.

Как бы дальше ни развивались события, уже ясно, что сам по себе Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на выборах. Да и в целом за эти месяцы проявил себя слабым руководителем. В марте он радовался возвращению процедуры выдачи нейтрального статуса, а за две-три недели до дедлайна вдруг понял, что решения World Athletics незаконны. Этими действиями он лишь предал чистых легкоатлетов, — передаёт слова спортсменки ТАСС.

Что в итоге имеют Ласицкене и другие чистые атлеты, которые на протяжении пяти лет выступают на международных соревнованиях в ограниченном количестве и в нейтральном статусе из-за халатности, безответственности и безразличного отношения чиновников не только к своим спортсменам, но и к своему делу? Теперь они рискуют лишиться вообще всего. И их, по-человечески, очень жалко.

Ласицкене уже пропустила одну Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, теперь под угрозой Игры в Токио. Быть одной из сильнейший спортсменок в мире и не иметь возможности даже выступить на самом важном этапе — что может быть обиднее? Возможно, только осознание того, что спортивные чиновники не способны изменить ситуацию. Да что там чиновники. Даже коллективное письмо к Путину не сдвинуло ситуацию с мёртвой точки.

В таких обстоятельствах смена гражданства кажется единственно верным решением. Сама спортсменка впервые за долгое время заговорила об этом. Но не поздно ли она спохватилась? Смена гражданства — это не дело пяти минут, на этот процесс может уйти пара лет. Тем самым на Олимпиаду в Токио попасть всё так же не будет возможности. Только если уже действовать, имея в виду Игры-2024 в Париже. Но кто даст гарантии, что к 2024 году спортсменка не растеряет форму? Сейчас Марии Ласицкене 27 лет. Это, конечно, не предел, но за четыре года многое может измениться.

Марии Ласицкене давно следовало подумать о своём спортивном будущем. Она должна была ощущать, к чему всё идёт. Да, принципы. Да, вера в лучшее. Но когда вокруг творится хаос, а люди, призванные решать проблемы, со своими задачами не справляются, показывая при этом наплевательское отношение ко всему и вся, нужно действовать кардинально. Теперь же поздно. Теперь же, думается, лучшим решением будет завершить карьеру.