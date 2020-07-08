Шубенков высказался о штрафе ВФЛА

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
2 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
3 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4 0
Ливерпуль Ливерпуль
2 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 1
Эспаньол Эспаньол
Эйбар
Эйбар
0 2
Осасуна Осасуна
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 0
Хетафе Хетафе
3 июля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
3 0
Мальорка Мальорка
4 июля

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
0 1
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
2 3
Тамбов Тамбов
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Ростов Ростов
4 июля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
5 2
Борнмут Борнмут
4 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Сельта
Сельта
1 1
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
1 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 2
Валенсия Валенсия
5 июля

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Урал Урал
Рубин
Рубин
1 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
2 4
Зенит Зенит
5 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
5 июля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эспаньол
Эспаньол
0 1
Леганес Леганес
Осасуна
Осасуна
0 0
Хетафе Хетафе
6 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 0
Эвертон Эвертон
6 июля

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Севилья
Севилья
1 0
Эйбар Эйбар
7 июля

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 2
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
2 4
Крылья Советов Крылья Советов
7 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Челси Челси
Уотфорд
Уотфорд
2 1
Норвич Сити Норвич Сити
Арсенал
Арсенал
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
7 июля

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 1
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
1 1
Атлетико М Атлетико М
8 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 4
ЦСКА ЦСКА
Зенит
Зенит
2 1
Сочи Сочи
Ростов
Ростов
1 2
Уфа Уфа
8 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
0 1
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
8 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Бетис
Бетис
3 0
Осасуна Осасуна
Хетафе
Хетафе
1 3
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 0
Эспаньол Эспаньол
9 июля

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
20:30
Краснодар Краснодар
9 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Борнмут
Борнмут
20:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
20:00
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
22:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
9 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:30
Леганес Леганес
Мальорка
Мальорка
20:30
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Севилья Севилья
10 июля

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Гранада Гранада
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Алавес Алавес
11 июля

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
16:00
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
18:30
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
20:30
Спартак М Спартак М
11 июля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Уотфорд
Уотфорд
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
17:00
Бёрнли Бёрнли
11 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Осасуна
Осасуна
18:00
Сельта Сельта
Вальядолид
Вальядолид
20:30
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
23:00
Бетис Бетис
12 июля

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
18:30
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА
ЦСКА
18:30
Рубин Рубин
12 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
14:00
Эвертон Эвертон
Астон Вилла
Астон Вилла
16:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Арсенал Арсенал
12 июля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
18:00
Атлетик Б Атлетик Б
Леганес
Леганес
20:30
Валенсия Валенсия
13 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
20:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Алавес
Алавес
20:30
Хетафе Хетафе
Гранада
Гранада
23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Челси
Челси
22:15
Норвич Сити Норвич Сити
15 июля

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Арсенал Арсенал
Крылья Советов
Крылья Советов
16:00
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
18:00
Ахмат Ахмат
15 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
20:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
20:00
Борнмут Борнмут
15 июля

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
00:00
Севилья Севилья
Барселона
Барселона
00:00
Осасуна Осасуна
Сельта
Сельта
00:00
Леванте Леванте
16 июля

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
18:00
Динамо М Динамо М
Тамбов
Тамбов
20:30
Сочи Сочи
16 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Сити
Лестер Сити
20:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
22:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион

Шубенков заявил, что знает людей, готовых выплатить штраф ВФЛА 

RT на русском и ещё 14 10 часов назад
Шубенков высказался о штрафе ВФЛА
Фото: РИА Новости
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что знает людей, которые готовы выплатить штраф Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) перед Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics)
«Прекрасно понимаю руководство ВФЛА, которое не хочет платить за нарушения прошлого руководства. но я знаю людей, которые готовы выплатить нынешний штраф. Просто они хотят знать, что получат от этого в итоге», — сказал Шубенков в эфире «Матч ТВ».
ВФЛА должна была до 1 июля выплатить штраф World Athletics в размере $5 млн, однако не сумела это сделать в установленные сроки.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию вокруг долга ВФЛА перед World Athletics, из-за которого международная организация может принять решение не выдавать нейтральный статус российским атлетам.
Видео дня. Игрок американского футбола побил рекорд Месси и Роналду
RT на русском: последние новости
Почему российские легкоатлеты говорят о смене гражданства Почему российские легкоатлеты говорят о смене гражданства Матыцин: надеемся, позиция здравого смысла в World Athletics восторжествует Матыцин: надеемся, позиция здравого смысла в World Athletics восторжествует Ласицкене не исключает уход из сборной России в связи с ситуацией вокруг ВФЛА Ласицкене не исключает уход из сборной России в связи с ситуацией вокруг ВФЛА
Легкая атлетика , Олег Матыцин , Сергей Шубенков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валуев назвал причину нежелания Квята вставать на колени
Валуев назвал причину нежелания Квята вставать на колени
«Овечкин влился в общий хор дураков»
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Почему Квят не встал на колено
Почему Квят не встал на колено
Авербух закрутил роман со звездой «Папиных дочек»
Авербух закрутил роман со звездой «Папиных дочек»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
«Лестер» сыграл вничью с «Брайтоном»
09:30
«Лестер» сыграл вничью с «Брайтоном»
Премьер-лига Футбол
«Буду молиться»: Ван Дамм о смерти отца Нурмагомедова
04:14
«Буду молиться»: Ван Дамм о смерти отца Нурмагомедова
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение