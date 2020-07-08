Шубенков высказался о штрафе ВФЛА

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что знает людей, которые готовы выплатить штраф Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) перед Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics)

«Прекрасно понимаю руководство ВФЛА, которое не хочет платить за нарушения прошлого руководства. но я знаю людей, которые готовы выплатить нынешний штраф. Просто они хотят знать, что получат от этого в итоге», — сказал Шубенков в эфире «Матч ТВ».

ВФЛА должна была до 1 июля выплатить штраф World Athletics в размере $5 млн, однако не сумела это сделать в установленные сроки.