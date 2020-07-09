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Легкоатлетка Ласицкене не может получить призовые за «Русскую зиму» в течение пяти месяцев 

ТАСС и ещё 6 19 часов назад
Ласицкене полгода не может получить призовые
Фото: ТАСС
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, победившая в феврале на московском турнире "Русская зима" с лучшим результатом сезона в мире, до сих пор не может получить причитающиеся ей призовые деньги за участие в соревновании. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.
Турнир "Русская зима" проходил 9 февраля в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА. Соревнования проводила Федерация современного пятиборья России при поддержке рабочей группы Олимпийского комитета России в связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена в тот момент государственной аккредитации. Ласицкене взяла высоту 2,05 метра в заключительной попытке и в четвертый раз в карьере стала победительницей "Русской зимы", после чего должна была получить призовые за первое место и лучший результат.
"После "Русской зимы" прошло пять месяцев, а Мария до сих пор не получила призовые за этот коммерческий турнир. И не только она одна, ко мне обратились еще четыре моих спортсмена, которые также остались без заработанных на этих соревнованиях денег. Я как менеджер этих легкоатлетов не могу оставить без внимания этот факт, поэтому написала в понедельник соответствующий запрос на имя президента ВФЛА Евгения Юрченко. Ответа на свое письмо я пока не получила", — сказала Назарова.
"Я надеюсь, что в ближайшее время получу этот ответ, а спортсмены очень скоро — свои призовые", — добавила менеджер.
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Комментарии
Легкая атлетика , Мария Ласицкене , Евгений Юрченко , ЦСКА
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