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«Здесь ловить нечего»: почему спортсмены бросают Россию 

Газета.Ru и ещё 5 20 часов назад
«Здесь ловить нечего»: спортсмены бросают Россию
Фото: Instagram
Российский легкоатлет Матвей Волков объяснил решение начать выступления за сборную Белоруссии. По словам 16-летнего рекордсмена в прыжках с шестом, в России «ловить нечего», а отечественная легкая атлетика находится в плачевном состоянии.
После того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) просрочила выплату штрафа, выписанного советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), был ребром поставлен вопрос о полном исключении отечественного ведомства из состава WA. Данная идея будет обсуждена на ближайшем заседании, которое пройдет в конце июля, однако уже сейчас практически никто не сомневается в том, что российскую легкую атлетику ждет конец. Шансов на выживание у нее практически нет. Скорый уход Евгения Юрченко с поста главы ВФЛА лишь в очередной раз подтвердил это.
Российские легкоатлеты, которые на протяжении последних нескольких лет боролись и буквально выгрызали для себя нейтральный статус, чтобы участвовать в международных соревнованиях, бессрочно лишились и этой возможности. Как быть дальше, чего ждать и на что надеяться — не знает никто.
Неопределенность побудила некоторых отечественных спортсменов на смену гражданства. Данный путь является сейчас едва ли не единственным для продолжения профессиональной карьеры.
Первым на него встал 16-летний Матвей Волков, сын олимпийского призера Константина Волкова. Еще в феврале этого года юный атлет установил неофициальный мировой рекорд в своей возрастной категории, преодолев на шесте отметку в 5,50 м, а уже сейчас готовится к переезду в Белоруссию. Именно под флагом этой страны он теперь и будет выступать.
Причем для этого Волкову не придется менять гражданство. Ему достаточно лишь получить вид на жительство в Белоруссии, что не только позволит выступать на международных стартах, но и даст атлету возможность избежать отбывания трехлетнего карантина. Окончательное решение остается за World Athletics.
Данный «трансфер» хоть и был ожидаем, но все равно вызвал много шума. Через несколько дней после объявления о переходе в белорусскую сборную 16-летний спортсмен выступил перед общественностью.
В интервью «Спорт-Экспрессу» Волков подчеркнул, что решение о смене национальной команды в большей мере приняли его родители, хотя и сам атлет к этому склонялся, ведь в России «ловить нечего».
«В связи с пандемией нам не давали тренироваться, не пускали ни на один стадион. В других-то странах спортсмены продолжали подготовку. Вот отец и позвонил в Белоруссию. Уже на следующий день ему перезвонил президент федерации Вадим Девятовский. Вскоре родители слетали туда, все посмотрели, им очень понравилось — и они решили, что нужно переезжать.
Понимаю, что это мое будущее. А в России ловить нечего. Жалко только, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном -— просто принимаю это как данность. Так сейчас нужно», — сказал он.
Жить Матвей Волков теперь будет в Минске. Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) пообещала все организовать. Пока же спортсмена ждет непростой путь, ведь из Иркутска в столицу Белоруссии он поедет с отцом на машине.
Если оценивать реакцию общественности на происходящее, то в большинстве случаев люди положительно оценивают решение талантливого российского спортсмена выступать за другую страну. За свою-то еще неизвестно когда теперь представится возможность. Сам Волков утверждает, что не желает быть привязанным к одной определенной стране, а хочет стать «гражданином мира». В ответ же тем, кто его критикует, Матвей сказал следующее:
«Есть редкие индивидуумы, которые обвиняют в чем-то. Но они либо не в курсе ситуации, либо просто не дружат с головой. Я люблю места, в которых вырос. Своих родственников, друзей, живописную природу, Байкал. Но у меня есть цель и, если другого варианта мне не оставляют, готов многим пожертвовать. Если я просто смирюсь с нынешней безысходностью, мне будет просто неудобно перед людьми, которые в меня верят. Спортсмен прыгает и делает шоу ради людей. И я могу подарить самым разным людям много эмоций. Надо это делать, а не ждать у моря погоды».
Нынешнее состояние российской легкой атлетики Волков охарактеризовал как плачевное — «прям очень плохо». В связи с этим он предположил, что своим поступком сможет дать пример остальным соотечественникам, которые ищут способы для продолжения карьеры на высоком уровне. Тем более, что глава БФЛА Девятовский говорил о том, что некоторое легкоатлеты из России уже интересовались у него насчет возможного перехода в белорусскую сборную.
«Это только начало. Думаю, скоро будут новые случаи переходов легкоатлетов из России в другие страны», — подытожил Волков.
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Легкая атлетика , Вадим Девятовский , Евгений Юрченко , Константин Волков
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