Похороны российской лёгкой атлетики отложили

На состоявшемся 30 июля очередном заседании совета Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics) было принято решение отсрочить до 15 августа самые строгие санкции в отношении Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). NEWS.ru напоминает, какую сумму и за какие прегрешения ВФЛА должна выплатить, чтобы избежать полного исключения из мирового легкоатлетического сообщества.

Как известно, в марте нынешнего года всё тот же совет World Athletics вынес постановление обязать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики выплатить штраф в размере $10 млн (из которых половину требовалось заплатить до 1 июля 2020 года) за нарушения антидопинговых правил в так называемом «деле Данила Лысенко». Однако по истечении первого полугодия искомую сумму ВФЛА найти не смогла, что заставило чиновников из World Athletics задуматься об ужесточении санкций в отношении российской стороны.

На очередном заседании совета руководитель специальной рабочей группы Руне Андерсен отметил, что было потрачено огромное количество времени и усилий, чтобы «помочь ВФЛА реформировать себя и российскую лёгкую атлетику в интересах всех чистых спортсменов», однако реакцию российской стороны трудно было назвать адекватной.

За последние пять лет мы увидели очень мало изменений с точки зрения улучшения культуры российской лёгкой атлетики, — с разочарованием констатировал Андерсен.

Тем не менее, после того как новый президент ВФЛА Евгений Юрченко , не продержавшись на этом посту и полгода, ушёл (фактически — сбежал) в отставку, не найдя к 1 июля требуемых пяти миллионов «зелёных», в руководстве российского спорта наконец-то стали проявлять признаки серьёзной озабоченности сложившейся ситуацией. Аккурат к заседанию совета World Athletics министр спорта РФ Олег Матыцин подготовил официальное письмо, в котором даётся обещание к 15 августа кровь из носу погасить все имеющиеся задолженности.

А они, между тем, на данный момент составляют $6,31 млн: сюда ещё добавились более 1,3 миллиона финансовых издержек World Athletics при расследовании антидопинговых нарушений горе-руководителями российской лёгкой атлетики.

Кроме того, ВФЛА должна в срок до 30 сентября представить в международную федерацию вменяемый план восстановления организации. Подобные задания отечественная лёгкая атлетика получала неоднократно, но всякий раз проваливала их выполнение. А потому сейчас и докатилась до такой жизни, что все российские спортсмены в лучшем случае могли выступать на международных стартах исключительно в нейтральном статусе.

Сергея Шубенкова, Впрочем, после того как был провален очередной экзамен — на выплату пятимиллионного штрафа, у Марии Ласицкене Анжелики Сидоровой и их коллег пропала и эта узенькая тропинка, позволяющая соревноваться на высшем уровне и зарабатывать на коммерческих стартах хоть какие-то средства к существованию. Снова выступать как нейтральные атлеты российские звёзды смогут лишь после 15 августа — разумеется, если на счета World Athletics поступит требуемая сумма.

Если же штраф снова не будет оплачен, международная федерация открытым текстом грозит ВФЛА полным исключением из мировой легкоатлетической семьи. И тогда этот день войдёт в историю российской лёгкой атлетики как дата её официальной кончины.

Хотя даже если похороны не состоятся 15 августа, погашение долга в $6,31 млн отнюдь не будет означать коренного перелома в течении болезни едва живого пациента. Этот транш, который, очень хочется надеяться, всё же осуществится, хотя бы остановит бесконечное падение вниз с многократным прохождением критических точек, которое всё сильнее приковывает российскую лёгкую атлетику к больничной койке.

Но пока есть надежда, что это «койко-место» не превратится в смертный одр, нужно идти на любые финансовые затраты, чтобы спасти несчастного пациента. Иначе мы точно потеряем целое поколение (а то и не одно) атлетов, некоторые из которых уже всерьёз задумываются о смене гражданства, и станем свидетелями торжественного погребения отечественной королевы спорта.