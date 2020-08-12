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ВФЛА выплатила долг перед World Athletics 

ТК «Звезда» и ещё 24 18 часов назад
Россия расплатилась перед World Athletics
Фото: РИА Новости
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила в полном оъеме долг в 6,31 миллиона долларов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Об этом заявил исполняющий обязанности главы ВФЛА Евгений Юрченко.

«Мы проплатили средства в полном объеме», — приводит слова Юрченко РИА Новости.

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Ранее стало известно, что Министерство спорта России выделило единовременную субсидию ВФЛА. Средства должны пойти на развитие данного вида спорта и погашение долга перед World Athletics.
В министерстве подчеркнули, что одним из приоритетов деятельности Минспорта России является развитие легкой атлетики в стране (спорт высших достижений и массовый спорт), подготовка спортивного резерва, защита интересов российских спортсменов, а также восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях.
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Легкая атлетика , Евгений Юрченко , Минспорта , РИА Новости
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