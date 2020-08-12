Россия расплатилась перед World Athletics

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила в полном оъеме долг в 6,31 миллиона долларов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Об этом заявил исполняющий обязанности главы ВФЛА Евгений Юрченко

«Мы проплатили средства в полном объеме», — приводит слова Юрченко РИА Новости.

Ранее стало известно, что Министерство спорта России выделило единовременную субсидию ВФЛА. Средства должны пойти на развитие данного вида спорта и погашение долга перед World Athletics.

В министерстве подчеркнули, что одним из приоритетов деятельности Минспорта России является развитие легкой атлетики в стране (спорт высших достижений и массовый спорт), подготовка спортивного резерва, защита интересов российских спортсменов, а также восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях.