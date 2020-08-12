Миллионы добежали. ВФЛА при поддержке Минспорта погасила долг перед World Athletics 

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) при финансовой поддержке Министерства спорта РФ сумела, не дожидаясь крайнего срока, выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) все имеющиеся перед ней задолженности. Выполнено первое условие для возобновления выступлений российских легкоатлетов на международных стартах в нейтральном статусе.

"Сегодня ВФЛА в полном объеме оплатила в пользу World Athletics денежные средства в размере 6,3 млн долларов США, из которых 5 млн — штраф и 1,3 млн — компенсация затрат, — сказал ТАСС президент ВФЛА Евгений Юрченко . — Тем самым федерация полностью выполнила решение совета World Athletics от 12 марта 2020 года. Исполнение обязательств в таком существенном объеме было бы невозможно без главенствующей роли Министерства спорта РФ. Особо хотелось бы поблагодарить лично министра Олега Васильевича Матыцина и членов его слаженной высокопрофессиональной команды, уверены, что сегодняшнее знаковое событие станет основой для сближения позиций с World Athletics в интересах всех российских спортсменов".

Штраф за причастность к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко был наложен на ВФЛА 12 марта. Российская сторона должна была выплатить $5 млн до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн 30 июля в ответ на письмо министра спорта Матыцина, который гарантировал выплату всех денег в срок до 15 августа, совет World Athletics решил не рекомендовать конгрессу организации лишать ВФЛА членства и вернуться к этому вопросу во второй половине августа только в случае невыполнения обязательств.

В первой половине дня 12 августа Министерство спорта РФ объявило о выделении ВФЛА требуемой международной федерацией суммы денег. «Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, Министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics, — говорится в сообщении пресс-службы Минспорта РФ. — Одним из приоритетов деятельности Министерства спорта России является развитие легкой атлетики в стране (спорт высших достижений и массовый спорт), подготовка спортивного резерва, защита интересов российских спортсменов, восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях, возобновление полноправного членства ВФЛА в World Athletics».

Пресс-служба World Athletics, в свою очередь, подтвердила ТАСС получение требуемой суммы. «Первое из условий, установленных рабочей группой, было выполнено в полном объеме», — сообщили в организации. Теперь комиссия по восстановлению до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок — 30 сентября), условия, обозначенные 30 июля международной федерацией, будут считаться реализованными, а российские легкоатлеты получат возможность выступать на международных стартах под нейтральным флагом.

Радость и сомнения

Личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов в беседе с ТАСС не стал скрывать, что его настроение улучшилось после того, как он узнал о погашении задолженности перед World Athletics.

"С одной стороны, я, безусловно, рад, что процесс пошел, но с другой стороны, ВФЛА ранее столько раз уже платила деньги международной федерации, и все эти траты по большому счету оказались напрасными. Мне хочется верить, что сейчас все предварительно было обговорено с World Athletics и те сделают определенные шаги в нашу сторону. И спортсмены смогут выступать на международных стартах еще в этом сезоне. Радует, что шаги сделаны, очень хочется, чтобы они были эффективными и обдуманными", — сказал Клевцов.

"Мне также радостно было слышать недавние слова министра спорта России Олега Матыцина о том, что легкая атлетика является одним из приоритетных видов спорта в нашей стране, который входит в пятерку самых популярных. И что государственная субсидия направлена на то, чтобы вывести российскую легкую атлетику из кризиса", — добавил тренер.

Бронзовый призер последних чемпионатов мира и Европы в прыжках в высоту Илья Иванюк сказал ТАСС, что после новости о выплате у него прибавилось мотивации для тренировок.

"Новость эта вызвала, конечно, радость, теперь остается только ждать, что нам скажет World Athletics. Как я понимаю, вопрос был не только в долге, были и другие условия, но выплата долга являлась одним из ключевых условий, из-за чего пришлось подождать и понервничать. Говорили, что деньги найдут, но к указанной дате не нашли, но вот выплатили сейчас. И этот страшный сон, надеюсь, закончился", — отметил Иванюк.

"Будем готовиться, тренироваться дальше, сезон еще не потерян, мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм в Токио, которые перенесли на следующий год. Настроение радостное, появилась мотивация. Потому что было непонятно, к чему мы готовимся и тренируемся, и возраст капает, здоровье портится. Продолжаем работать", — добавил спортсмен.

Проблемы тянутся с 2015-го Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом . Позднее была сформирована рабочая группа под руководством Руне Андерсена, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Российские легкоатлеты на период временного лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics могут выступать на международных турнирах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один российский спортсмен не получил такой статус.