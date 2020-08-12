Шаг к Играм: Россия расплатилась за легкую атлетику 

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила World Athletics $6,31 млн штрафа. Теперь России предстоит выполнить последние требования международной ассоциации, после чего отечественные легкоатлеты в теории смогут претендовать на участие в Олимпиаде в Токио.

Отечественные легкоатлеты воодушевились в ожидании лучших дней — Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сдвинула ситуацию с мертвой точки и начала выполнять условия, которые еще в марте этого года поставила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Речь идет о покрытом долге в размере $6,31 млн, из которых $5 млн являются обязательной суммой от общего штрафа в $10 млн, и еще $1,31 млн — компенсацией расходов, которые понесла рабочая группа WA при расследовании допинговых махинаций со стороны России в «деле Лысенко». Международное ведомство уже подтвердило поступление платежа.

«Мы погасили задолженность в полном объеме. Эти средства не проходят без подтверждения той стороны. Мы проплатили. Все документы сделали, это огромный документооборот — там более 30 различных документов нужно было оформить. Оплата штрафа — главный шаг на пути восстановления ВФЛА. С этого момента невыполненных обязательств нет», — приводит РИА «Новости» слова Евгения Юрченко, вернувшегося на президентский пост ВФЛА.

Еще 13 июля чиновник, избранный в конце февраля этого года, объявил о сложении с себя полномочий, но 10 августа неожиданно вернулся на должность. При этом исполняющий его обязанности Алексей Плотников сообщил об уходе с поста вице-президента организации. 30 ноября ВФЛА проведет отчетно-выборную конференцию, где утвердит все кадровые изменения.

До этого времени национальная легкоатлетическая федерация должна составить и передать руководству World Athletics свой план восстановления организации в статусе.

«Он находится в стадии высокой степени готовности. В график полностью укладываемся, в течение августа все предоставим», — отметил Юрченко.

Помимо этого, до 31 августа легкоатлетическая федерация должна отправить руководству WA новую дорожную карту с данными об антидопинговой деятельности. Этот вопрос ВФЛА сейчас активно обсуждает с коллегами из Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы активно взаимодействуем со структурами World Athletics, их позиция и ожидания понятны, искренне надеюсь, что не будет никаких других факторов, которые поставят под сомнение принятие решения. Два последних исполкома — на протяжении двух советов — красной линией проходит вопрос формирования нетерпимости к допингу. И есть определенные конструктивные шаги, ведь легкая атлетика — это не просто вид спорта, для многих это образ жизни, культовый вид спорта, она должна жить и развиваться», — цитирует ТАСС генерального директора РУСАДА Юрия Гануса.

Полученную документацию и план по восстановлению ВФЛА World Athletics должен утвердить 30 сентября, когда пройдет очередное заседание совета международной ассоциации. Именно по итогам этих слушаний может решиться дальнейшая судьба отечественного ведомства, которое с ноября 2015 года лишено статуса соответствия кодексу WA, из-за чего почти все российские легкоатлеты пропустили летние Олимпийские игры — 2016 в Рио-де-Жанейро, а в последующих международных соревнованиях выступали в исключительном порядке под нейтральным статусом.

Однако и этой возможности россияне были лишены после скандального «дела Лысенко», вследствие которого перед ВФЛА встала угроза полного исключения из состава World Athletics. В марте совет ассоциации ограничил заявку российской организации на ближайшие летние Игры до десяти легкоатлетов, а также выписал штраф на $10 млн, половину которого Россия была обязана заплатить строго до 1 июля.

Данные сроки отечественное ведомство соблюсти не смогло, аргументировав это вызванным пандемией коронавируса экономическим кризисом, после чего на заседании 29-30 июля совет World Athletics постановил исключить ВФЛА из своего состава.

В качестве последнего шанса представители международной ассоциации позволили российской стороне выплатить штраф в размере $6,31 млн до 15 августа. В противном случае принятые санкции были бы утверждены на следующем конгрессе WA.

Избежать катастрофических последствий для российской легкой атлетики удалось после вмешательства министерства спорта России, которое выделило руководству ВФЛА единовременную субсидию как на погашение долга, так и в принципе на развитие данного вида спорта. Юрченко в своем заявлении уже поблагодарил за оказанную помощь министра спорта Олега Матыцина

«Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics.

Одним из приоритетов деятельности Минспорта России является развитие легкой атлетики в стране (спорт высших достижений и массовый спорт), подготовка спортивного резерва, защита интересов российских спортсменов, восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях, возобновление полноправного членства ВФЛА в World Athletics», — говорится в пресс-релизе министерства.

Сам Матыцин рассчитывает, что после выплаты штрафа и выполнения озвученных World Athletics требований ВФЛА будет полностью восстановлена в статусе. По его прогнозам, долгожданное возрождение легкой атлетики в России произойдет к концу 2020 года, что позволит всем отечественным легкоатлетам отобраться на Олимпиаду и иные международные соревнования по спортивному принципу. Вот только сомнений хватает сполна. Чего стоит только реакция Владаса Ласицкаса, мужа трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, который убежден, что выплаченный — что самое важное, государством, — долг ни к чему позитивному не приведет, напомнив еще и про ноябрьское заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), который может принять вердикт исполкома WADA и забанить весь отечественный спорт минимум на четыре года.

Конечно, стоило оспаривать дату штрафа до окончания расследования дела Лысенко и аппеляций в CAS. Но это вопрос к Юрченко, чем он занимался. В ноябре после суда РУСАДА — WADA все будут как ВФЛА https://t.co/8VZm1s19OE— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) August 12, 2020

Также Ласицкас указал и на ситуацию с Дмитрием Шляхтиным . И это очень даже кстати.