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Исинбаева попала в больницу 

Спорт-Экспресс и ещё 1 3 часа назад
Исинбаева попала в больницу
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала фотографию из больничной палаты.

«Какое счастье, когда попадаешь в руки профессионалов», — написала в Instagram Исинбаева.

На вопросы подписчиков о том, что случилось, россиянка выложила сторис, на которых видны следы от уколов или капельницы.
Легкоатлетка является двукратной чемпионкой Олимпиад (2004 и 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе (2005, 2007, 2013) и чемпионкой Европы (2006), установила 28 мировых рекордов.
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Легкая атлетика , Елена Исинбаева
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