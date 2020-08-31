Ласицкене выступит на ЧР по лёгкой атлетике

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене планирует выступить на чемпионате России по лёгкой атлетике, который пройдет в Челябинске.
Об этом рассказал главный тренер сборной Московской области по лёгкой атлетике Евгений Шармин, слова которого передаёт ТАСС.
«Заявки от команд подаются за три дня до старта, но пока никаких предпосылок к её неучастию нет», — добавил специалист.
Чемпионат России пройдёт в Челябинске с 8 по 11 сентября.
Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков возмутился работой инспекторов РУСАДА на Кубке России в Брянске.