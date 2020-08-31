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Ласицкене планирует выступить на чемпионате России по лёгкой атлетике 

RT на русском и ещё 4 16 часов назад
Ласицкене выступит на ЧР по лёгкой атлетике
Фото: РИА Новости
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене планирует выступить на чемпионате России по лёгкой атлетике, который пройдет в Челябинске.
Об этом рассказал главный тренер сборной Московской области по лёгкой атлетике Евгений Шармин, слова которого передаёт ТАСС.

«Заявки от команд подаются за три дня до старта, но пока никаких предпосылок к её неучастию нет», — добавил специалист.

Чемпионат России пройдёт в Челябинске с 8 по 11 сентября.
Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков возмутился работой инспекторов РУСАДА на Кубке России в Брянске.
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Легкая атлетика , Мария Ласицкене , Сергей Шубенков , ИТАР-ТАСС
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